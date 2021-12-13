Rüzgar nedeniyle yıkılan leylek yuvası onarıldı

Kayseri’nin Yahyalı İlçesi’nde telefon direğinin kırılması sonucu yere düşen leylek yuvası, onarıldıktan sonra yerine yerleştirildi.

İlçenin Senirköy Mahallesi’nde üzerinde leylek yuvası bulunan telefon direği rüzgâr nedeniyle kırıldı. Üzerindeki yuvanın düştüğünü fark eden mahalle muhtarı, Yahyalı Belediyesi’nden yardım istedi. Yahyalı Belediyesi ekipleri, Kayseri Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ile birlikte yere düşen yuvayı onardıktan sonra yeni bir direğin üzerine yerleştirdi. Yapılan çalışmayla ilgili açıklamalardan bulunan Yahyalı Belediye Başkanı Esat Öztürk; “Yahyalı sınırları içerisinde ülkemizin önemli kuş cennetlerinden birisi olan Sultan Sazlığı bulunuyor. Bahar aylarının gelmesi ile birlikte bölgeye çok miktarda kuş göç ediyor. Onları korumak bizim asli görevimiz. Bugünde muhtarımızın ihbarı üzerine yere düşen Leylek yuvasını onararak yerine yerleştirdik. Türkiye'nin kuş varlığı için Sultan Sazlığı çok önemli bir yer. Buradaki ekosisteme herkesin sahip çıkması lazım. Bizde bugün üzerimize düşen görevi yaparak leyleği yuvasız bırakmadık" ifadelerini kullandı.

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