Sultan Sazlığı'nda yangın

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Kayseri'de Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı. Ekiplerin yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.

Edinilen bilgiye göre, Develi, Yahyalı, Yeşilhisar ilçeleri arasında bulunan ve 'kesin korunacak hassas alan' ilan edilen Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda yangın çıktı. Yangının ardından bölgeye çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi. Ekiplerin söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.

Sultan Sazlığı Milli Parkı'nda önceki günlerde de yangın çıkmıştı.

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