Gavranovic ve Dimitrios cezalarını tamamladı

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Yukatel Kayserispor’un Yunan stoperi Dimitrios Kolovetsios ve İsveçli forveti Mario Gavranovic cezalarını tamamladı ve Gaziantep FK maçında forma giyecekler.

Kayserispor’da Dimitrios Kolovetsios ve Mario Gavranovic formasına kavuşuyor. SarıKırmızılı takımın 15.haftada oynadığı Antalyaspor maçında kırmızı kart gören Mario Gavranovic ile Dimitrios Kolovetsios cezalarını tamamladılar.

Geride kalan hafta sonu oynanan Beşiktaş maçında forma giymeyerek cezalarını çeken iki oyuncu, bu hafta sonu oynanacak olan KayserisporGaziantep FK maçında teknik heyetin şans vermesi halinde takımdaki yerini alabilecek.

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