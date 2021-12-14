Kayserispor yedinci mağlubiyetini aldı

Bu aracı 16 yaşında olan da sürebilecek!

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 16. maçında 7. kez yenildi.

Ligin 16. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan sarı kırmızılılar, sahadan 42’lık sonuç ile mağlup ayrılarak, haftayı puansız noktaladı. Yukatel Kayserispor, bu sonuçla ligde oynadığı 16. maçında 7. yenilgisini aldı.

16 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 19 puanda kaldı. Kayserispor 16 hafta sonunda rakiplerine 22 gol atarken kalesinde ise 26 gol gördü.

Yukatel Kayserispor’un bu sezon mağlup olduğu maçlar şu şekilde:

1.Hafta AltaysporKayserispor: 30

5.Hafta HataysporKayserispor: 21

8.Hafta KayserisporTrabzonspor: 12

9.Hafta AlanyasporKayserispor: 63

10.Hafta KonyasporKayserispor: 20

14.Hafta Ç.RizesporKayserispor: 10

16.Hafta BeşiktaşKayserispor: 42

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