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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayserispor yedinci mağlubiyetini aldı

İHA

Kayserispor yedinci mağlubiyetini aldı

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, bu sezon ligde oynadığı 16. maçında 7. kez yenildi.
Ligin 16. haftasında deplasmanda Beşiktaş ile karşılaşan sarı kırmızılılar, sahadan 42’lık sonuç ile mağlup ayrılarak, haftayı puansız noktaladı. Yukatel Kayserispor, bu sonuçla ligde oynadığı 16. maçında 7. yenilgisini aldı.
16 maçta 5 galibiyet, 4 beraberlik ve 7 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, 19 puanda kaldı. Kayserispor 16 hafta sonunda rakiplerine 22 gol atarken kalesinde ise 26 gol gördü.
Yukatel Kayserispor’un bu sezon mağlup olduğu maçlar şu şekilde:
1.Hafta AltaysporKayserispor: 30
5.Hafta HataysporKayserispor: 21
8.Hafta KayserisporTrabzonspor: 12
9.Hafta AlanyasporKayserispor: 63
10.Hafta KonyasporKayserispor: 20
14.Hafta Ç.RizesporKayserispor: 10
16.Hafta BeşiktaşKayserispor: 42

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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