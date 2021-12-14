Kayserispor 9 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı son 9 maçından galibiyet alamadı.
Süper Lig 16.haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geldi. İki takım ligde 51. kez karşılaştı. Beşiktaş ile Kayserispor arasında bugüne kadar oynanan 51 müsabakada 9 maç berabere bitti. Sarı Kırmızılı takım 12 kez kazanırken Siyah Beyazlı takım ise 30 kez gülen taraf oldu. Bu maçlarda Beşiktaş ise 86 gol atarken Kayserispor ise 50 gol üretebildi.
42 biten maç sonrasında Beşiktaş, Kayserispor’a karşı sahasındaki galibiyet sayısını 21’e çıkardı. 3 maçın berabere bittiği iki takım arasında İstanbul’da oynanan maçlarda Kayserispor sadece 2 kez kazandı. İstanbul’da oynanan 26 maçta Beşiktaş 60 gol atarken, Kayserispor ise 20 gol attı.
Beşiktaş bu maçlarda en farklı galibiyetini 40’lık sonuçla aldı. Kayserispor İstanbul’da son olarak 20112012 sezonunda kazandı. Sarı Kırmızılılar, o sezon rakibini 20 yenerek 3 puanı hanesine yazdırmıştı. İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:
19731974 BeşiktaşKayserispor 30
19741975 BeşiktaşKayserispor 20
19791980 BeşiktaşKayserispor 21
19851986 BeşiktaşKayserispor 30
19921993 BeşiktaşKayserispor 10
19931994 BeşiktaşKayserispor 10
19941995 BeşiktaşKayserispor 41
19951996 BeşiktaşKayserispor 41
19971998 BeşiktaşKayserispor 41
20042005 BeşiktaşKayserispor 32
20052006 BeşiktaşKayserispor 00
20062007 BeşiktaşKayserispor 21
20072008 BeşiktaşKayserispor 00
20082009 BeşiktaşKayserispor 10
20092010 BeşiktaşKayserispor 01
20102011 BeşiktaşKayserispor 42
20112012 BeşiktaşKayserispor 02
20122013 BeşiktaşKayserispor 31
20132014 BeşiktaşKayserispor 21
20152016 BeşiktaşKayserispor 40
20162017 BeşiktaşKayserispor 22
20172018 BeşiktaşKayserispor 20
20182019 BeşiktaşKayserispor 20
20192020 BeşiktaşKayserispor 41
20202021 BeşiktaşKayserispor 31
20202021 BeşiktaşKayserispor 42
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