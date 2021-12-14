Kayserispor 9 maçtır kazanamıyor

Süper Lig'de mücadele eden Yukatel Kayserispor, Beşiktaş ile deplasmanda oynadığı son 9 maçından galibiyet alamadı.

Süper Lig 16.haftasında Beşiktaş ile Kayserispor karşı karşıya geldi. İki takım ligde 51. kez karşılaştı. Beşiktaş ile Kayserispor arasında bugüne kadar oynanan 51 müsabakada 9 maç berabere bitti. Sarı Kırmızılı takım 12 kez kazanırken Siyah Beyazlı takım ise 30 kez gülen taraf oldu. Bu maçlarda Beşiktaş ise 86 gol atarken Kayserispor ise 50 gol üretebildi.

42 biten maç sonrasında Beşiktaş, Kayserispor’a karşı sahasındaki galibiyet sayısını 21’e çıkardı. 3 maçın berabere bittiği iki takım arasında İstanbul’da oynanan maçlarda Kayserispor sadece 2 kez kazandı. İstanbul’da oynanan 26 maçta Beşiktaş 60 gol atarken, Kayserispor ise 20 gol attı.

Beşiktaş bu maçlarda en farklı galibiyetini 40’lık sonuçla aldı. Kayserispor İstanbul’da son olarak 20112012 sezonunda kazandı. Sarı Kırmızılılar, o sezon rakibini 20 yenerek 3 puanı hanesine yazdırmıştı. İki takım arasında İstanbul'da oynanan maçlar ve sonuçları şöyle:

19731974 BeşiktaşKayserispor 30

19741975 BeşiktaşKayserispor 20

19791980 BeşiktaşKayserispor 21

19851986 BeşiktaşKayserispor 30

19921993 BeşiktaşKayserispor 10

19931994 BeşiktaşKayserispor 10

19941995 BeşiktaşKayserispor 41

19951996 BeşiktaşKayserispor 41

19971998 BeşiktaşKayserispor 41

20042005 BeşiktaşKayserispor 32

20052006 BeşiktaşKayserispor 00

20062007 BeşiktaşKayserispor 21

20072008 BeşiktaşKayserispor 00

20082009 BeşiktaşKayserispor 10

20092010 BeşiktaşKayserispor 01

20102011 BeşiktaşKayserispor 42

20112012 BeşiktaşKayserispor 02

20122013 BeşiktaşKayserispor 31

20132014 BeşiktaşKayserispor 21

20152016 BeşiktaşKayserispor 40

20162017 BeşiktaşKayserispor 22

20172018 BeşiktaşKayserispor 20

20182019 BeşiktaşKayserispor 20

20192020 BeşiktaşKayserispor 41

20202021 BeşiktaşKayserispor 31

20202021 BeşiktaşKayserispor 42

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