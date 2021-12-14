Yahyalıspor deplasmandan 3 puanla döndü

Bölgesel Amatör Lig'de (BAL) mücadele eden Yahyalıspor, Kahramanmaraş’ta oynadığı maçta Andırın Yeşildağspor’u 21 mağlup etti.
Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grup ekiplerinden Yahyalıspor ligin 7.haftasında deplasmanda oynadığı maçta Andırın Yeşildağspor’u İsmail Dayı ve Eray Ergin’in golleri ile yenerek 3 puanın sahibi oldu.
Stat: Andırın İlçe Stadı
Hakemler: Birkan Altındaş xx, Emrah Yücekaya xx, Enes Daban xx
Andırın Yeşildağspor: Mustafa Yeşilyurt x, Ertuğrul Üstündağ x, (Berat Sunar x dk 73),Miraç Türksayar x, Oğuzhan Behçi x, Durdu Turhan Ciğer x, Eren Kurt x, (Resul Çiçek x dk 76), Erkan Safa Sarıbıyık x, (Mehmet Can Davarcıoğlu x dk 53), Burak Şamil Bolat x, Kemal Ayatay x, Ziya Ayvalı x
Yahyalıspor: Ömer Anıl Polat x, (Ahmet Arda Yücel x dk 23), Devlet Karataş xx, Ali Yılmaz xx, İsmail Yılmaz xx, Abdullah Enes Ozan xx, Alper Durdu x, (Latif Aydemir x dk 46), Gökhan Savranlar xx, Nufil Mustafa Ünal x, (Hasan Pamuk x dk 46), Eray Ergin xx, Beytullah Özcan xx, (Onur Atik x dk 90), Hasan Yazgan xx, (Osman Şentürk x dk 75)
Goller: Burak Şamil Bolat dk 80 (Andırın Yeşildağspor) İsmail Dayı dk 11, Eray Ergin dk. 65 (Yahyalıspor)
Sarı Kartlar: Mustafa Yeşilyurt (Andırın Yeşildağspor), Devlet Karataş, Latif Aydemir, Beytullah Özcan, İsmail Dayı, Hasan Pamuk (Yahyalıspor)
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.