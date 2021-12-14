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“İlaç firmaları denetlensin” Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın: “İlaç üreticilerine denetim yapılmadığında suç eczacılara kalıyor” “Bizim önceliğimiz halk sağlığı, ekonomik kaygılarımız ikinci planda”

İHA

“İlaç firmaları denetlensin” Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın: “İlaç üreticilerine denetim yapılmadığında suç eczacılara kalıyor” “Bizim önceliğimiz halk sağlığı, ekonomik kaygılarımız ikinci planda”

Eczacıların ilaç stokladığı haberleri ile ilgili açıklama yapan Kayseri Eczacı Odası Başkanı Uğur Nuri Akın, “İlaç üreticilerine denetim yapılmadığında suç eczacılara kalıyor” dedi.
Eczacılar olarak ekonomik kaygılardan çok halk sağlığı kaygılarının olduğunu söyleyen Akın, “Eczacılık ile stokçuluk sözü bir araya gelmemesi gerektiğini daha öncelerde de söyledik. Çünkü tüm dünya küresel anlamda ekonomik krizden geçiyor. Tabi buda ister istemez ilaç endüstrisini, ilaç sanayini fazlası ile etkilemiş durumda. Ancak geriye dönüp baktığımızda, özellikle ilaçlar fiyatlandırılırken belli bir kanun çerçevesinde yapıldığı için ve dönem dönem de farklı algılar oluşturulduğu için bizlerin hep savunduğu bir şey var. Bizler ilacı Türkiye’nin bir ucunda da aynı fiyattan satarız, diğer ucunda da aynı fiyattan satarız. Bununla alakalı herhangi bir değişiklik olmadığı için meslektaşlarımızın da kesinlikle stokçuluk ile bir araya getirip, ilaçları bu şekilde kendi bünyesine katması gibi bir durum söz konusu olamaz. Çünkü referans fiyat uygulaması dediğimiz bir uygulama var. Referans fiyat uygulaması, Avrupa ülkelerinden 5 tanesinin en düşük fiyatını baz alarak bir fiyatlandırılma yapılması demek. Bununla birlikte de Euro kuru 4.57’de sabitlenmiş durumda, şimdi reel kura baktığımızda 14’e dayanan bir reel kur var ve ilaçlar fiyatlandırılırken, 4.57’den fiyatlandırılıyor. Aradaki fark açıldıkça maalesef firmalar Türkiye pazarına ilaç göndermek istemiyorlar. Bunun en büyük sorunu bu maalesef. O yüzden de denetimlerin eczanelerden çok ilaç üreticilerine yapılması gerektiğini hep söylüyoruz. Çünkü ilaca üreticilerine yapılmadığı vakit, suç bizim üzerimize kalıyor. Biz de bunu kesinlikle kabul etmiyoruz. Çünkü bizim meslektaşlarımız, bizim mesleğimiz halk sağlığını ön planda tutuyor ve bundan dolayı da her zaman önceliğimiz halk sağlığı olduğu için ekonomik kaygılarımız ikinci planda kalıyor” dedi.
Uğur Nuri Akın, Şubat ayı gelmeden sorunların çözülmesi gerektiğini söyleyerek sözlerine şu şekilde devam etti:
“Bununla birlikte de bu tür söylemler maalesef bizi fazlasıyla üzmektedir. Gerekli açıklamaları ve gerekli tedbirleri zaten Türkiye Eczacılar Birliği aracığı ile bizde oda olarak söyledik. Bu tür haberlere itibar edilmemesi gerektiğini, bu işin sorumlusunun bizler olmadığını söyledik. İlaç firmalarının Türkiye pazarında olmaları için Euro kurunun reel kura yaklaştırılması gerekiyor. Bununla birlikte bizim her yıl Şubat ayında gelen zamlarımızı yıla yaymaları gerekiyor. Çünkü Şubat ayına yaklaştığımız vakit firmalar zamlı bir şekilde satış yapmak için maalesef ilaçları ilaç depolarına göndermiyorlar. İlaç depolarına gelmeyince de maalesef eczanelere ulaşmıyor. Bunun gibi birçok çözüm önerilerini sunabiliriz. Eczacılar en yakın sağlık danışmanıdır. Halk sağlığını ön planda tutar. Zaten ilacı bulsak biz vatandaşa ulaştırmak için çabalayacağız. Vatandaşlar kapı kapı eczane geziyor. 4 kalem ilacım 2’sini bir eczaneden buluyor, 1’ini başka bir eczaneden buluyor. Bütün ilaçlarını aynı yerde bulacağı eczaneler azalmış durumda, çünkü gerçekten halk sağlığını ilerleyen süreçte tehdit edecek boyutlara varacak bir ilaç yokluğundan söz edebiliriz. Şu an için idame tedaviler ile farklı tedavi yöntemleri ile hekimlerimiz hastalarımızın tedavi seçeneklerini sunuyor. Ancak ilerleyen süreçte özellikle Şubat ayı yaklaşırken, bu sorunun çözülmemesi halinde maalesef çok kötü sonuçlar da bizi bekliyor.”

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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