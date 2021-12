Talas'ta Genişletilmiş Muhtarlar Toplantısı

Talas Belediyesi’nin ev sahipliğinde Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, altyapı kuruluşlarının temsilcileri ve ilçe muhtarlarıyla genişletilmiş bir toplantı gerçekleştirildi. Toplantıda konuşan muhtarlar Başkan Yalçın’ın yaptığı çalışmalarla Başkan Büyükkılıç’ın hizmetlerine teşekkür etti.

Belediye Meclis Salonu’ndaki toplantının açılışında konuşan Başkan Yalçın, Başkan Büyükkılıç’ın kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmadığını belirterek, “İlçelerimize seferberlik hali oluşturdu. Yılın son günlerinde yeniden muhtarlarımızı dinlemek, bizimle hasbihal etmek üzere bizi şereflendirdiler. Kendilerine bizlere çok sayıda destekte bulundukları için teşekkür ediyorum. Kırsal ile merkez mahallelerimizin talepleri çok farklı. Kırsalda kilitli parke istenirken, merkezde kentsel dönüşüm konuşuluyor. O yüzden biz muhtarlarımızla her ay bir araya geliyoruz.” dedi. Büyükşehir’in desteklerinden bahseden Başkan Yalçın, “Çok sayıda kilitli parke, Çatakdere’ye halı saha, çocuk oyun grupları, yol, asfalt ama en önemli işlerden biri de Kuruköprü ile Çatakdere’yi bağlayan yoldaki köprü ve yol çalışmaları oldu. Bizim için göz aydınlığı oldu. Allah razı olsun. Şimdiye kadar 150 tane hayvan sulama sıvatı, anıza direkt ekim makinesi, kompost karıştırma makinesi, merkezde kavşak ve yol yapımları, şimdi yeni yapımına başlanan Talas’ın organizeye bağlayacak yol gibi çok önemli destekler aldık.” ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç da, amaçlarının istişare ederek ortak akılla çalışmaları yürütmek olduğunu ifade ederek, “2021 yılının sonuna yaklaşıyoruz. Büyükşehir, ilçe belediyelerimiz ve altyapı kuruluşlarımızla Allah’a şükürler olsun el ele vererek çalışmaları sürdürüyor. Çok şükür bunun bereketini yaşıyoruz. Şehrimizi daha yaşanabilir olması için gayret gösteriyoruz. İyi bir noktadayız ama yeterli mi? Bana göre yetmez. El birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz. Bu anlayışla muhtarlarımızı tek tek dinliyoruz. Tavsiyelerini alıyoruz. Yapılması gerekenleri programlıyoruz. Yapamayacaklarımızı vaat etmiyoruz.” şeklinde konuştu.

Kırsal mahallelerden Ardıç Muhtarı Alper Solak, toplantının düzenlenmesinden dolayı teşekkür ederek, “Huzurlarınızda Mustafa Yalçın başkanımıza teşekkür ediyorum. Bizim her konuda yanımızda. Hatta kırsalda başkanımıza ‘mucit başkan’, ‘aklımıza gelmeyen ne varsa yapıyor’ deniliyor. Kırsaldaki tarıma yönelik destekleri, pandemide yaptığı çeşitli yardımlar gibi yaptığı yardımlar saymakla bitmez. Size de teşekkür ediyorum.” görüşlerini paylaştı. Yenidoğan Muhtarı Adem Atasoy da, Başkan Yalçın’ın çözüm noktaları olduğunu kaydederek, “Allah razı olsun. Bütün sorunlarımızı kendisine sunuyoruz. Kendileri bize her konuda yardımcı oluyor. Bugüne kadar almadığımız hizmeti alıyoruz. Herkes hizmetlerden memnun. Sizlere de yaptıklarınız için çok teşekkür ederiz.” dedi.

Kamber Muhtarı Ömer Navruz ise 20 yıldır yerleşim alanı içinden geçen TIR’lar için çevre yol yapımından dolayı Başkan Yalçın’a teşekkür etti. Toplantının sonunda Başkan Yalçın, Başkan Büyükkılıç ve ekibine muhtarlar tarafından hazırlanan yöresel ürünlerden oluşan hediyeler verdi.

