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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Yalçın:" Acısı hala yüreğimizde"

İHA

Başkan Yalçın:" Acısı hala yüreğimizde"

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, 17 Aralık 2016’da gerçekleştirilen bombalı saldırıda şehit olan askerlerimizi rahmet ve minnetle andı.
17 Aralık saldırısının 5. yıldönümünde bir mesaj yayımlayan Başkan Yalçın, yaşanan olaydan duydukları acının hala taze olduğuna dikkat çekerek, “Bundan 5 yıl önce gerçekleştirilen hain saldırıda 15 yiğidimizi şehit verdik. Çok sayıda askerimiz de yaralandı. O an hissettiğimiz acıyı, hüznü ve kederi bugün de aynen yaşıyoruz. Ancak unutulmasın ki bu millet büyük millettir. Haince saldırılarla bölünüp parçalanacak bir millet değildir. 17 Aralık 2016’daki saldırıda 15 askerimizi şehit edenler, işbirlikçileri ve uzantıları hak ettikleri cezayı alacaktır. Bu hain saldırıda şehit olan kahraman askerlerimizi bir kez daha rahmet ve minnetle anarken gazilerimize de sağlıklı uzun ömürler diliyorum. Vatan onlara minnettardır. Şehit ve gazi yakını olma onuruna erişen ailelerine de bir kez daha başsağlığı ve sabırlar diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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