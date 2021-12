Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da 46 muhtarla buluştu

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, çalışmaları yerinde görüp, değerlendirme amacıyla sürdürdüğü ilçe programlarına Bünyan ile devam etti. Başkan Büyükkılıç, el dokuması halıları, gilaburusu, hanları ile tanınan Bünyan’da 46 mahalle muhtarı ile istişare toplantısı yaptı.



Kent merkezinin yanı sıra 16 ilçeyi de birbirinden ayırt etmeden, ötekileştirmeden, dayanışma içerisinde yoğun bir şekilde çalışmalara devam eden Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda ilçe ziyaretlerini Bünyan ile sürdürdü.

Bünyan Kadın ve Gençlik Merkezi’nde gerçekleştirilen toplantıya Başkan Büyükkılıç’ın yanı sıra Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun, AK Parti Bünyan İlçe Başkanı Yıldıray Hakkı Koç, MHP Bünyan İlçe Başkanı Tevfik Düzen, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Bayar Özsoy, Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Daire Başkanı Mehmet Yücel ve Tarımsal Hizmetler Daire Başkanı Duran Safrantı ile 46 mahalle muhtarı katıldı.

Muhtarlara seslenen ve yapılacak çalışmaların hayırlı olmasını temenni eden Başkan Büyükkılıç, “Yaptıklarımızı bir kenara koyup, bundan sonra yapacaklarımızı konuşup ‘az laf çok iş’ mantığı içerisinde önümüze bakıp işimize bakıyoruz. Mazeretlere sığınmadan, sizlerin beklentilerine daha doğrusu mahallelerinizdeki kardeşlerimizin beklentilerini dile getiren oradaki dostlarımız olarak, muhtarlarımız olarak bu beklentileri hayata geçirme yönünde, Cenabı Allah hayırlı hizmetler yapmayı nasip eylesin” dedi.



SAMİMİ, FEDAKÂR VE TECRÜBELİ EKİP

Büyükkılıç, samimi, fedakâr ve tecrübeli ekip ile çalışmalara devam ettiklerinin altını çizerek, “Çok şükür, imkânlarımız da, şartlarımız da yerinde, hiçbir sıkıntımız yok. Ekibimiz tecrübeli, samimi ve fedakâr. Bunu her gittiğimiz ilçede rahatlıkla ifade ediyorum ve kendilerine de her birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. KASKİ’mize, elektrik şirketimize, belediyemizin kırsal tarım daire başkanlarına, genel sekreter yardımcısına ve birimlerine teşekkür ediyorum. Önemli olan birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde çalışma yapıp bir berekete vesile olmak” diye konuştu.

Muhtarların talep ve önerilerini dinleyeceklerini vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Burada değerli muhtarlarımıza mikrofonla fırsat vereceğiz ama bir gerçek var, söz uçar yazı kalır. Dolayısıyla tabi ki bizim arkadaşlarımız not alıyorlar ama siz yine de isteklerinizi birer birer yazın, inşallah hepsini bir toparlayıp, değerlendirip mahalle mahalle onları tespit edip, hangi taleplerinden başlıyorsak öncelemek suretiyle çalışmalarımızı sürdüreceğimizi ifade ediyorum. Yapılacak çalışmaların tekrar hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum” ifadelerini kullandı.



“BİZLERİ HİÇBİR ZAMAN YALNIZ BIRAKMADI”

Bünyan Belediye Başkanı Özkan Altun ise 2019 yılından beri kendilerini hiçbir zaman yalnız bırakmayan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, “2019 Mart’ından itibaren bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan, gerçekten her aradığımızda bize geri dönüp sizler için, bizler için ne yapabileceğini soran başkanıma ve ekibine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Şimdi 2021 yılı malum en verimli yılımız oldu. 20192020’de pandemi dolayısıyla evet biraz bütün dünya genelinde pandemi dolayısıyla sıkıntılar yaşandı ama bunu gecegündüz çalışarak bertaraf ettik” şeklinde konuştu.

2021 yılında yapılan yatırımların değerlendirildiği ve 2022 yılında yapılacak olan hizmetlerin istişare edildiği toplantıda taleplerini dile getirerek, tavsiyelerini sunan muhtarlar da tek tek dinlendi.

