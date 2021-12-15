Develi Belediyespor hedefe adım adım ilerliyor

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Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig ekiplerinden Develi Belediyespor Erkek Voleybol Takımı, oynadığı son 8 maçında salondan galibiyetle ayrıldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1.Lig B Grubu lideri Develi Belediyespor, yoluna doludizgin devam ediyor. Mavi beyazlılar B grubunda oynadığı son 8 maçından galibiyetle ayrılarak hedefine adım adım ilerliyor. Ligde geride kalan 10. haftada 9 galibiyet ve 1 mağlubiyet alan Develi Belediyespor, liderlik koltuğunda oturuyor. Son oynadığı 8 maçının 7’sini 30 kazanan Develi Belediyespor 1 maçı ise 32 kazandı.

Mavi beyazlılar ligin ilk yarısının son haftasında deplasmanda Malatya Büyükşehir Belediyespor konuk olacak. Ligin ilk yarısını lider olarak tamamlamak isteyen Develi Belediyespor, Malatya Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıkları devam ediyor.

Develi Belediyespor’un ilk 10 haftada aldığı sonuçlar ise şu şekilde:

1.Hafta Develi BelediyesporMaliye İhtisas: 30

2.Hafta TürşadDeveli Belediyespor: 32

3.Hafta Develi BelediyesporNiksar Belediyespor: 30

4.Hafta Erzin YeşilkentDeveli Belediyespor: 03

5.Hafta Develi BelediyesporŞanlıurfa Belediyespor: 30

6.Hafta TED Ankara KolejlilerDeveli Belediyespor: 03

7.Hafta Develi BelediyesporMelikgazi Belediyespor: 30

8.Hafta Akkuş BelediyesporDeveli Belediyespor: 03

9.Hafta Develi BelediyesporHatayspor: 32

10.Hafta Haliliye BelediyesporDeveli Belediyespor: 03

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