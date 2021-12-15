Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig'de mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, bu sezon ligdeki ilk galibiyetini deplasmanda Elazığ İl Özel İdarespor’u yenerek aldı.
Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol ilk galibiyetini aldı. İlk 7.haftada galibiyet alamayan sarı kırmızılılar ligin 8.haftasında deplasmanda Elazığ İl Özel İdare’yi 9275 mağlup ederek kötü gidişata dur dedi.
Bellona Kayseri Basketbol ligin 9.haftasında 18 Aralık Cumartesi günü sahasında Bursa Büyükşehir Belediyespor’u konuk edecek. Bursa Büyükşehir Belediyespor maçı hazırlıklarını sürdüren sarı kırmızılılar, rakibini yenerek evinde ilk galibiyetini almak istiyor.
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