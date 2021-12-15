Süper Amatör'de 7. haftada 30 gol atıldı

Kayseri Süper Amatör Küme’de 7. hafta maçları sonunda toplam 30 gol atıldı.
Kayseri Süper Amatör Küme 7. Hafta maçları tamamlandı. Oynanan 10 müsabaka sonunda toplam 30 gol atıldı. Hafta sonu oynanan 10 karşılaşma sonunda 3 maçta kazanan çıkmadı. En farklı galibiyeti Amarat Gençlikspor’u 50 yenen Hacılar Erciyesspor elde etti.
Süper Amatör Küme 7.hafta maçlarında alınan sonuçlar şöyle:
Hacılar ErciyesAmarat Gençlik: 50
Başakşıhar BelKayseri Şekerspor: 12
Kocasinan ÜlküsponrTalas Anayurt: 10
BuğdaylısporYavuzspor: 31
OSB AtletiksporSanayi Esnafspor: 31
EsentepesporKayseri Gençlerbirliği: 41
Reşadiye GençliksporTomarza Bel: 31
Erciyes Esen MakinaKayserigücü: 00
GültepesporÖzvatan Gençlik: 11
YolsporKocasinan Şimşekspor: 11
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.