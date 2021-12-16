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Sezai KArakoç ve Ahmet Remzi Akyürek Anısına Şiir Dinletisi

İHA

Sezai KArakoç ve Ahmet Remzi Akyürek Anısına Şiir Dinletisi

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, bir vefa örneğine daha imza atarak, kültür sanat etkinlikleri kapsamında, ‘Ustalarla Sezai Karakoç ve Ahmet Remzi Akyürek Anısına Şiir Dinletisi’ etkinliği düzenleneceğini söyledi. Geçtiğimiz hafta yüzbinlerce kitapseverleri buluşturan Başkan Büyükkılıç, bu hafta sonu da şiir severlerin gönlüne dokunacak.
Kültür ve sanat faaliyetlerinin adeta temsilcisi olan Kayseri Büyükşehir Belediyesi bu kapsamda etkinliklerine hız kesmeden devam ediyor. Kayseri’de merhum yazar, şair ve düşünür Sezai Karakoç anısına düzenlenen ve 10 günde 815 bin 110 ziyaretçi ile kendi rekorunu kıran 4. Kayseri Kitap Fuarı’nın ardından, yine merhum Sezai Karakoç ve Osmanlı Mevlevileri’nden Arap, Fars ve Türk edebiyatı konusunda derin bilgisi bulunan, devrinde Türkçeyi en iyi bilenler arasında yer alan yazar, şair Ahmet Remzi Akyürek Anısına Şiir Dinletisi düzenlenecek. Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi’nde 19 Aralık saat 19.00’da gerçekleşecek şiir dinletisinde edebiyat dünyasının usta isimleri Hayati İnanç, Prof. Dr. Ziya Avşar, Prof. Dr. Nurullah Genç, Prof. Dr. Alaattin Karaca, Yrd. Doç. Ömer Demirbağ, Dr. Celal Fedai, Muhsin İlyas Subaşı ve Mustafa İbakorkmaz şiir severlerle buluşacak.
Kayseri’nin bir sanat şehri olması için gayretlerinin süreceğini belirten Büyükkılıç, “Bizde etkinlik bitmez, biri biter, diğeri başlar” dedi. Büyükşehir Belediyesi’nin Kayseri’yi her türlü zenginlikle buluşturacağını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, “Kitap Fuarı’nın ardından, diriliş şairi, büyük düşünür Sezai Karakoç ve Osmanlı Mevlevileri’nden yazar, şair Ahmet Remzi Akyürek Anısına Ustalarla Şiir Dinletisi ile kültür sanat alanındaki etkinliklerimizi sürdüreceğiz. Seyyid Burhaneddin, Hunat Hatun, Gevher Nesibe, Mimar Sinan şehrine yakışır şekilde turizm, kültür, spor, eğitim odaklı çalışmalarımız devam edecek. 19 Aralık Pazar akşamı Hayırsever öncü büyüğümüz merhum Kadir Has’ın ismini taşıyan Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezimize tüm şiir dostlarını bekliyoruz” diye konuştu.

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