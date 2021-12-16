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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kocasinan, mutlu yuvalar inşa etmeye devam ediyor

İHA

Kocasinan, mutlu yuvalar inşa etmeye devam ediyor

Kocasinan Belediyesi’nin yürüttüğü Kentsel Dönüşüm Projeleri kapsamında Uğurevler anahtar teslim töreninin ardından bu sefer de Seyrani kentsel dönüşüm konutlarının anahtar teslim törenini gerçekleştirecek.
18 Aralık Cumartesi günü saat 13.00’da gerçekleştirilecek olan Seyrani kentsel dönüşüm konutları anahtar teslim törenine, tüm Kayserilileri davet eden Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Seyrani Mahallesi’nin Kentsel Dönüşüm Projesi tamamlandığında; yeşil alanları, oyun parkları ve sosyal çevresi ile sadece Kayseri’ye değil, Türkiye’ye örnek bir mahalle olacağını vurguladı. Vizyon projelerini birer birer hayata geçirerek, Kocasinan’ın yeni yüzüyle geleceğe emin adımlarla ilerleyen Başkan Çolakbayrakdar, 'Yeni Kocasinan’ı oluşturmak için sosyal odaklı projeler ürettiklerini söyledi. Kentsel dönüşümün sosyal bir dönüşüm olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, “Bizim gayretimiz, yarınlarımız, çocuklarımız için; uygun çevre şartları olan, okulu, parkı, yeşil alanı, pazarı, camisi, sosyal donatıları yapılmış her türlü belediye hizmetlerinin olduğu çağdaş standartlarda verilebilen bir mahalle kurmaktır. İnsana yakışır, hizmet verebileceğimiz, mahalle kültürünün korunduğu, insanların bir araya gelebildiği, huzurlu yaşam alanları oluşturmak için kentsel dönüşüm projeleri üretiyoruz. Genç, yaşlı, kadın, erkek 7’den 70’e tüm hemşehrilerimin sosyal ihtiyaçlarının karşılanabildiği huzur içerisinde mutlu mesut yaşayabilecekleri, kendilerini ayrıcalıklı görebilecekleri Kocasinan’ı kurmak için çalışıyoruz” diye konuştu.
Kentsel Dönüşüm Projesi kapsamında, Seyrani Mahallesi’nde 400 bin metrekare alan içerisinde bir kentsel dönüşüm olduğunu belirten Başkan Çolakbayrakdar, planlanmış olan 62 blokluk yeni bir konut bölgesi oluşturulacağını ifade ederek, “Eski yapılar yıkılarak yerine 3 bin 472 adet doğal afetlere karşı risk teşkil etmeyen yeni konutların yapımına başlandı. 400 bin metrekarelik oluşturduğumuz kentsel dönüşüm alanı içerisinde 216 bin 311 metrekareyi yeşil alan olarak ayrılmış durumdadır. ‘İnsana bakışı’ ve ‘İnsanın yaşamına bakışına’ verdiğimiz önemin gösterir noktasında bu ciddi bir oran ve planlamadır. Bütün projelerimizde ‘Daha Yeşil Kocasinan’ vardır. Burada bir değişim dönüşüm yaparken belediyenin yapmış olduğu projeyle şehir ve ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Seyrani Yaşam Alanı Projesi tamamlanınca; her türlü sosyal donatıları oluşmuş bir mahalle olmakla birlikte, Kayseri’miz 216 bin metrekare daha yeşil alan kazanacak. Yapılan konutların inşaatlarında, deprem yönetmeliği şartlarının titizlikle yerine getirildiği temel altı zemin iyileştirilmesinde jet grout teknolojisi ile zemin güçlendirmesi yapılmıştır” ifadelerini kullandı.
Seyrani Mahallesi’nin konumu bakımından önemli bir yer olduğunu da belirten Başkan Çolakbayrakdar, ‘Kentsel Dönüşüm Projesi’ tamamlandığında, yeşil alanları, oyun parkları ve sosyal çevresi ile Türkiye’ye örnek bir mahalle olacağını sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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