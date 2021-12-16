Kayseri'deki terör saldırısının 5. yılı Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz: "Dağda askerlerimizin karşısına çıkamayanlar, bu hain tuzağı yaptı" "Cennet vatanımızı kimseye böldürmek ve parçalatmak istemiyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kayseri'deki terör saldırısının 5. yılı Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz: "Dağda askerlerimizin karşısına çıkamayanlar, bu hain tuzağı yaptı" "Cennet vatanımızı kimseye böldürmek ve parçalatmak istemiyoruz"

İHA

Kayseri'deki terör saldırısının 5. yılı Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz: "Dağda askerlerimizin karşısına çıkamayanlar, bu hain tuzağı yaptı" "Cennet vatanımızı kimseye böldürmek ve parçalatmak istemiyoruz"

Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, Kayseri'de 17 Aralık 2016'da 15 askerin şehit, 54 askerin gazi olduğu Kayseri patlamasının 5. yılında yaptığı açıklamada, "Dağda askerlerimizin karşısına çıkamayanlar, bu hain tuzağı yaptı" dedi.
17 Aralık 2016'da Kayseri 1. Komando Tugayı'ndaki askerlerin bulunduğu halk otobüsüne yönelik düzenlenen terör saldırısında 15 asker şehit olurken, 54 asker de gazi oldu. Olayın ardından geçen 5 yılda, acılarının dün gibi taze olduğunu dile getiren Türkiye Harp Malulü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Kayseri Şube Başkanı Ali Yavuz, şehitleri ve gazileri unutturmamak için saldırının yıldönümünde etkinlik düzenleyeceklerini söyleyerek, "Bundan tam 5 yıl önce 17 Aralık 2016 tarihinde 1. Komando Tugay Komutanlığı’mızda görevli olan askerlerimizi taşıyan halk otobüsüne karşı PKK’lı teröristler tarafından canlı bomba saldırısı yapılarak 15 tane kahramanımız şehit olmuştu, 54 kahramanımız da yaralanmıştı. Şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyoruz. Gazilerimize de sağlık ve afiyetler diliyoruz. Biz şehitlerimizi unutmadık, unutturmayacağız. Yine şehadet yıldönümlerinde şehitler durağında şehit aileleri ve gaziler olarak şehitlerimizi dualarla anacağız. Bütün Kayserilileri de 17 Aralık sabah saat 9’da durağımıza bekliyoruz. Şehitlerimize sahip çıkmak adına, şehit yakınlarımızla ve gazilerimizle hep beraber anacağız” dedi.
"Ne yaparlarsa yapsınlar, bizi yıldıramayacaklar" diyen Yavuz, "Terörle mücadelenin ne kadar önemli olduğunu belirtmek istiyoruz. Terör örgütünün ne zaman ne yapacağı belirsiz. Dağlarda 1. Komando Tugayımızın karşısına çıkamayan hainler maalesef halk otobüsünde savunmasız bir şekilde yolculuk yapan askerlerimize karşı yapılan böyle hain tuzaklar ile askerimizi, polisimizi şehit etmeye çalışıyorlar. Ne yaparlarsa yapsınlar bizi yıldıramayacaklar. Türk milleti ve Türk devleti olarak hainlere karşı dimdik ayakta durup onlarla mücadelemizi sonuna kadar sürdüreceğiz. Biz devlet ve millet olarak terörle mücadele eden bütün birimlerimizin arkasında dimdik durarak onlara desteklerimizi bildirip, hissettirmemiz lazım. Biz onların yanında durursak terörle mücadele ile örgütün bitirilmesi noktasında da çok önem arz ettiğini söylemek istiyoruz. Teröre destek veren birçok devletler var ve içimizde olanlarda var. bunlara karşıda önlemler alınarak içeride birlik ve beraberlik içerisinde olursak onlar ne yaparlarsa yapsınlar amaçlarına ulaşamayacaklar. Yine biz istiyoruz ki, şehit aileleri ve gaziler olarak bu patlamanın 5 yıl önce olduğunu söylüyoruz ama dışarıda sokakta gezen bir vatandaşımıza '17 Aralık’ta ne oldu diye' sorsak, hiç kimse bilmez, unutuluyor. Bu terörden en çok canı yanan, uzuvlarını kaybeden bizleriz. Her şehit haberi geldiğinde acılarımız tazeleniyor. Bizim acılarımız tazeleniyor ama başkalarının yürekleri yanmasın. Bizim amacımız bu. Cennet vatanımızı kimseye böldürmek ve parçalatmak istemiyoruz. Ay yıldızlı ay bayrağımızın göklerde dalgalanmasını ve ezanlarımızın minarelerimizde sürekli okunmasını istiyoruz. Hainler de boş durmuyor. Komşu ülkelerdeki hali görüyoruz. Ülkeler parçalandı. Buradaki amaç Türkiye’yi bölüp parçalamaktır. Bizim uyanık ve birlikte olmamız lazım. Siyasi ideolojik kaygılarınızı bir tarafa bırakın. Söz konusu vatansa gerisi teferruattır” şeklinde konuştu.

"Gazimizin tedavisi halen devam ediyor"
Patlamanın olduğu 17 Aralık'ta neler yaşadığını kaydeden Ali Yavuz, "O gün bu patlamanın olduğu duyuldu. İster istemez oradaki şehitlerimizin ve gazilerimizin ne şekilde olduğunu biliyoruz. Aynı badireden bizde geçtik. Dün Mersin’den bir gazimiz geldi ve tedavisi halen devam ediyor. Bir ayağı diz üstünden yok, diğer ayağı diz altından yok. Tedavisi halen devam ediyor. Ben gazi olalı 25 yıl olmuş, 25 yıldır tedavilerim devam ediyor. Benim bir ayağım ve ağrılarım halen devam ediyor. Birçok acım var ve psikolojik olarak da etkiliyor. Dışardaki insanı belki etkilemeyebilir, fiziki olarak bizde bir şey olmadığını söyleyebilir ama benim ne acı çektiğimi ben bilirim. O patlamadaki şehit yakınlarımızın ve gazilerimizin ne durumda olduğunu, ne acılar çektiğini ben biliyorum. Çünkü biz bir aile olduk. Dertlerimizi ve sıkıntılarımızı birbirimize anlatarak acılarımızı hafifletmeye çalışıyoruz. Burada o şehit ailelerimize ve gazilerimize sahip çıkılarak, konuşarak onların acıları hafifler. Onlara sahip çıkılmasını istiyoruz. Şehitlerimizin ve gazilerimizin unutulmamasını istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kocasinan, mutlu yuvalar inşa etmeye devam ediyor
YEREL HABERLER Kocasinan, mutlu yuvalar inşa etmeye devam ediyor
1 aylık Bilal, beşiğinde ölü bulundu
YEREL HABERLER 1 aylık Bilal, beşiğinde ölü bulundu
Melikgazi'de güvenli ve seri ulaşım için yol çizgileri yapılıyor
YEREL HABERLER Melikgazi'de güvenli ve seri ulaşım için yol ...
Sezai KArakoç ve Ahmet Remzi Akyürek Anısına Şiir Dinletisi
YEREL HABERLER Sezai KArakoç ve Ahmet Remzi Akyürek Anısına Şiir ...
Talas Belediyesi'nden atıl alanlara ince dokunuşlar
YEREL HABERLER Talas Belediyesi'nden atıl alanlara ince dokunuşlar
Başkan Büyükkılıç: "5 yıl değil 5 asır geçse de unutmayacağız, unutturmayacağız"
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç: "5 yıl değil 5 asır geçse de ...
Kayseri'de sahte alkol operasyonu Yılbaşında piyasaya sürülmeden yakalandı
YEREL HABERLER Kayseri'de sahte alkol operasyonu Yılbaşında piyasaya ...
Develili Gürcan Bakan Yardımcısı oldu
YEREL HABERLER Develili Gürcan Bakan Yardımcısı oldu
Şampiyon Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi
YEREL HABERLER Şampiyon Fevziye Memduh Güpgüpoğlu Spor Lisesi
Gram altının çeyreği revaçta Kuyumcu Bayram Erdoğan: “Çeyrek gram altını tercih eden vatandaşlarımız artmaya başladı”
YEREL HABERLER Gram altının çeyreği revaçta Kuyumcu Bayram Erdoğan: ...
Kayseri'de 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi
YEREL HABERLER Kayseri'de 3 kilogram metamfetamin ele geçirildi
Emniyetspor'dan Takwondo'da 9 madalya
YEREL HABERLER Emniyetspor'dan Takwondo'da 9 madalya
Başkan Büyükkılıç’tan 13 milyon Euro’luk imza
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç’tan 13 milyon Euro’luk imza
Kayserispor Alt Yapısına yeni Koordinatör Tolga Şanbay göreve başladı
YEREL HABERLER Kayserispor Alt Yapısına yeni Koordinatör Tolga ...
Başkan Gözbaşı'dan maça davet
YEREL HABERLER Başkan Gözbaşı'dan maça davet
Süper Amatör'de 7. haftada 30 gol atıldı
YEREL HABERLER Süper Amatör'de 7. haftada 30 gol atıldı
Bellona Kayseri Basketbol ilk galibiyetini aldı
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol ilk galibiyetini aldı
Develi Belediyespor hedefe adım adım ilerliyor
YEREL HABERLER Develi Belediyespor hedefe adım adım ilerliyor
Erciyes Koleji’nin gençleri şampiyon oldu
YEREL HABERLER Erciyes Koleji’nin gençleri şampiyon oldu
Uyuşturucu taciri anne, baba ve oğul adliyeye sevk edildi
YEREL HABERLER Uyuşturucu taciri anne, baba ve oğul adliyeye sevk ...
Başkan Çopuroğlu: "Hacılar'da verilen sözler yerine getiriliyor"
YEREL HABERLER Başkan Çopuroğlu: "Hacılar'da verilen sözler yerine ...
Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da 46 muhtarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Büyükkılıç, Bünyan'da 46 muhtarla buluştu
'Kutlu Dağ Erciyes' kitabı tanıtılacak
YEREL HABERLER 'Kutlu Dağ Erciyes' kitabı tanıtılacak
Başkan Yalçın:" Acısı hala yüreğimizde"
YEREL HABERLER Başkan Yalçın:" Acısı hala yüreğimizde"

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.