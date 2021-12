ERÜ Veteriner Fakültesi Uluslararası Akreditasyona Sahip Oldu

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Veteriner Fakültesi Avrupa Veteriner Eğitimi Kurumları Birliği (EAEVE) tarafından tam akredite edilerek, Türkiye’de akreditasyon olan 2 veteriner fakültesinden birisi oldu.

Akreditasyon, Veteriner Fakültesi tarafından düzenlenen toplantı ile akademik ve idari personel ile öğrencilere duyuruldu. Toplantıya katılan ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Erciyes Üniversitesi olarak hedeflerinin Türkiye’de ilk 5, dünyada ise ilk 500 üniversite arasına girmek olduğunu söyledi. Veteriner Fakültesi Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, Dekan Yardımcıları, akademik ve idari personeli ile öğrenciler katıldı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından toplantının açılış konuşmasını yapan Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdullah İnci, akreditasyon süreci hakkında bilgiler verdi. Akreditasyon süreci boyunca her konuda destek olan başta Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış olmak üzere tüm fakülte mensuplarına teşekkür eden Dekan İnci, “Avrupa’nın en iyi Veteriner Fakültesi olacağımızın altını çizmek istiyorum. Bu büyük başarının, yatırımların sürdürülmesi ile kalıcı olması içinde akademik ve idari personel olarak elinden gelen her şeyi yapacaklardır” dedi. Rektör Prof. Dr. Mustafa Çalış ise konuşmasında akreditasyon süreci boyunca emeği geçen personeli tebrik etti.

Erciyes Üniversitesi’nin her geçen gün yeni başarılara imza attığına dikkat çeken Rektör Çalış, “Bugüne kadar üniversitemizde yapılan çalışmaların meyvelerini toplamaya başlıyoruz” diye konuştu. Çalışmalarda en büyük başarının akademik ve idari personelin olduğunun altını çizen Rektör Çalış, “Erciyes Üniversitesi ile ne kadar gurur duysak azdır. Üniversitemizin 44 yıllık mazisi var. Hayırseverlerimiz başta olmak üzere, geçmiş dönem yöneticilerimiz, akademik ve idari personelimizin ve öğrencilerimizin hep bu başarılarımızda büyük emekleri var. Erciyes Üniversitesi, ülkemiz başta olmak üzere dünya da çok önemli bir yere sahip. Herkes tarafından yarın hangi başarı ile gündeme gelecek diye de yakından takip ediliyoruz. Bu bizleri mutlu ediyor” şeklinde konuştu. Hedeflerinin Türkiye'de ilk 5 üniversite arasına girmek olduğuna belirten Rektör Çalış, şunları kaydetti;

Son 3 yıldır araştırma üniversitesi olarak neler yapabiliriz. Araştırma üniversiteleri arasında çıtamızı nasıl yükseltebiliriz çabası ile her zaman çalıştık. Araştırma üniversitesi statüsünü Erciyes Üniversitesi fazlası ile hak eden bir üniversitedir. Şu Anda aldığımız tüm ödüllerde bunun büyük bir kanıtıdır. Bizim hedefimiz Erciyes Üniversitesi olarak Türkiye’de ilk 5 üniversite arasına girmek. Dünya da ise ilk 500 üniversite arasına girmektir. Birkaç yıl içerisinde olmayacak bir şey olabilir ama bu azimle bu hedef ve bu gayretle çalışınca olacak bir şeydir. Biz bu amaçla çalışmalarımıza devam edeceğiz.”

Konuşmaların ardından Rektör Çalış, Veteriner Fakültesi akademik, idari personeli ve öğrenciler ile hatıra fotoğrafı çektirdi.

