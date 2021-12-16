Yaralı atmaca tedavi altına alındı

Erciyes Üniversitesi Kampüsü’nde bir vatandaş tarafından yaralı olarak bulunan atmaca kuşu, tedavi ettirilmek üzere Kayseri Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim edildi.

Uçma güçlüğü çeken atmaca tedavi ettirilmek üzere Büyükşehir Belediyesine bağlı Harikalar Diyarı’nda bulunan veteriner hekime gerekli tedavi ve bakımlarını yaptırmak üzere teslim edildi.

Yaralı atmaca, tedavi ve bakımının ardından yine ekipler teslim alınarak doğal yaşam ortamına bırakılacak.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.