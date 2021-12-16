Eski eşini öldüren sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis



Samed Aydın SUN/KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ´de, boşandığı Nuran Koçer'i (40) tabancayla vurarak öldürdüğü gerekçesiyle tutuklu yargılanan Şükrü Efe (40) ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı.

Melikgazi ilçesinde 3 Mart günü Şükrü Efe, Kocatepe Mahallesi'nde oturan eski eşi Nuran Koçer´in evine gitti. Burada taraflar arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Şükrü Efe, 3 çocuğunun annesi Nuran Koçer'i tabancayla vurarak öldürdü. Olayın ardından kaçan Efe, Asayiş Şube Müdürlüğü'ne 200 metre uzaklıktaki evde yakalanarak gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen Efe, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Şükrü Efe hakkında 'Eşi kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kayseri 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın 4'üncü duruşmasında; sanık Şükrü Efe ile şikayetçi kızları E.E. (15), R.E. ve Y.E. (7) ile Nuran Koçer'in babası Sait Koçer hazır bulundu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı avukatı da duruşmaya müdahil oldu. Mahkeme başkanının talimatı ile Y.E., yaşı gerekçesiyle salondan çıkarıldı.

'PİŞMANIM'

Eşini öldürmek istemediğini belirten sanık Şükrü Efe, "Asla öldürme niyetim yoktu. Olayı tasarlamadım. Savcılık şikayetini geri çekmesi için konuşmaya gitmiştim. Bana hakaret ettikten sonra bu olay gerçekleşti. Ben, yavrularım için mücadele veriyorum. Çocuklarım lütfen yalan söylemesin. Ben, askerlik yapmış bir insanım. Eğer, olayı tasarlamış olsaydım, ayağına doğru sıkmazdım. Şarjörüm doluydu. Tasarlamanın ne olduğunu burada öğrendim. Bizim yuvamızı yıktılar. Allah da onların yuvasını yıksın. Acımın tarifini kimse bilemez. Keşke, böyle bitmeseydi. Pişmanım" dedi.

SANIĞIN KIZI: KADIN CİNAYETLERİNDE BÖYLE İFTİRA ATILIYOR

Sanık Şükrü Efe'nin şikayetçi kızı E.E. ise, "Anneme iftira atılıyor. Annem, kimseyi aldatmadı. Kadın cinayetlerinde sürekli bu iftiralar atılıyor. Yalan söylüyor. 3 yıldır bize çile çektirdi. Madem annem aldattığı için onu öldürdü, peki beni neden tehdit etti? En ağır cezayı almasını istiyorum" dedi.

Nuran Koçer'in şikayetçi babası Sait Koçer ise sanığın en ağır cezayı almasını istediğini söyleyerek, adalete güvendiğini belirtti.

Mahkeme heyeti yapılan yargılama sonucu sanık Şükrü Efe'yi, 'tasarlayarak kasten öldürme' suçundan ağırlaştırılmış ömür boyu hapis cezasına çarptırdı. Heyet, sanık hakkında, 'tahrik' ve 'iyi hal' indirimi uygulamadı. Karar sonrası, çiftin çocukları, 'Rabbime şükürler olsun' diyerek bağırdı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2021-12-16 15:30:24



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