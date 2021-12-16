Kayseri KOM Şube’den sahte alkol üretenlere 1 günde 2’inci operasyon Operasyonda 400 şişe sahte alkol ele geçirildi

Kayseri’de polis ekipleri tarafından bir eve düzenlenen operasyonda sahte alkol üreten 1 kişi gözaltına alınırken, 400 şişe sahte alkol ve 150 adet alkol şişelerine yapıştırılmaya hazır vaziyette TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre, ülke genelinde yılbaşının yaklaşmasından kaynaklı sahte ve kaçak alkollerden kaynaklı ölümlerin artması sebebiyle Kayseri’de genelinde sahte alkole bağlı ölümlerin oluşmasını engellemek amacıyla harekete geçildi. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Talas ilçesinde bir şahsın ikametinde sahte alkol imalatı yaparak piyasaya sürdüğü bilgisi üzerine operasyon düzenlendi. Operasyon kapsamında şüpheli şahıs kıskıvrak yakalanırken, evde yapılan aramada ise 400 şişe sahte alkol ve 150 adet alkol şişelerine yapıştırılmaya hazır vaziyette TAPDK bandrolü ele geçirildi.

Gözaltına alınan şahsın emniyetteki işlemleri sürüyor.

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