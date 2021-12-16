Kayserispor'da Gaziantep FK maçının hazırlıkları devam ediyor

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

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İlyas KAPLAN / KAYSERİ,(DHA)- Spor Toto Süper Lig'in 17'nci haftasında pazar günü saat 16.00'da sahasında Gaziantep FK'yı konuk edecek Yukatel Kayserispor maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Kulüp tesislerinde, teknik direktör Hikmet Karaman yönetiminde gerçekleştirilen idmanda futbolcular kondisyon çalışması yaptı. Antrenman 1.5 saate yakın sürdü.

Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayacak karşılaşmada hakem Erkan Özdamar düdük çalacak.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-12-16 22:22:02



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