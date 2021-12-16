Köpeklerin öğrenciye saldırısı kamerada

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Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, sokak köpeklerinin 9 yaşındaki kız öğrenci U.A.'ya saldırısı güvenlik kameraları tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde bugün öğleden sonra meydana geldi. Okuldan eve dönen 4'üncü sınıf öğrencisi U.A'ya sokak köpekleri saldırdı. Köpeklerin saldırısı ile kız çocuğu yere düştü. O sırada yoldan geçen bir kadının müdahalesi ile köpekler uzaklaştı. Korku ve panik yaşayan çocuk olayda şans eseri yara almadı. Yaşanan olay bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğa köpeklerin saldırdığı görüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN

2021-12-16 21:55:45



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