Yaralı kartala Bünyan Belediyesi sahip çıktı

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Kayseri'nin Bünyan ilçesinde yaralı olarak bulunan kartala, belediye ekipleri sahip çıktı.

Bünyan Belediyesi ekipleri tarafından Boğazköprü Mevkii'nde yaralı olarak bulunarak ilk müdahalesi yapılan kartal tedavi altına ekiplerce koruma altına alındı. Ekipler yaralı kartalı, tedavisi edilmesi için Erciyes Üniversitesi Veterinerlik Fakültesine teslim etti.

Kartalın tedavisi yapılarak doğal yaşam alanına bırakılacağı bildirildi.

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