Armada Kayak Kulübü yeni sezona hazır

Geçen sezona hızlı bir giriş yapan Armada Kayak ve Snowboard Kulübü 2021 kış sezonundan umutlu. Kulüp, bu sezonda Yahyalı’da çocukları kayak sporu ile tanıştırmaya devam edecek.



Kadrosunda milli sporcu barındıran Armada Kayak ve Snowboard Kulübü, yeni sezon için çalışmalarına başladı. Yeni sezonla ilgili açıklamalarda bulunan Kulüp Başkan Yardımcısı Tuğrul Taş, “Yeni kurulan bir kulüp olmamıza rağmen yönetimimizin uyumlu ve özverili çalışmasıyla büyük başarılar elde ettik. Bu başarının neticesinde Uras Uçaroğlu’nu kulübümüz bünyesine kattık. Geçen sezon altyapıya yaptığımız yatırımların karşılığını bu sene Türkiye Şampiyonası'nda alacağımızı umuyorum. Gerek teknik kurul gerek yönetim kurulu olarak tüm enerjimizi bu sezona harcayacağız” dedi.



Taş, “Yerel yönetimlerle yaptığımız işbirliği ile bu sene Yahyalı ilçemizdeki çocukları kayakla tanıştıracağız. Yahyalı Belediye Başkanı Sayın Esat Öztürk’e bizim sosyal sorumluluk projemize verdiği destekten teşekkür ediyoruz. İnşallah önümüzdeki süreçte diğer yerel yönetimlerle de görüşme yapıp tüm çocuklarımızı kaydırma idealimiz var” diyerek sözlerini noktaladı.

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