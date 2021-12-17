Öğrencilerin TÜBİTAK Bilim Fuarı’na büyük ilgi

Gürdoğanlar Ortaokulu TÜBİTAK 4006 Bilim Fuarı Hacılar Kadın ve Gençlik Merkezi’nde düzenlenen törenle açıldı. Öğrencilerin yaptıkları birbirinden farklı robotik kodlama, araştırma, inceleme, tasarım ve dil becerileri alanında hazırlanan 24 projenin sergilendiği fuar katılımcılar tarafından büyük ilgi gördü.



Düzenlenen açılış törenine Hacılar Kaymakamı Haluk Sezen, Hacılar Belediye Başkanı Av Bilal Özdoğan, okul müdürleri öğretmen ve öğrenciler hazır bulundu. Protokol tarafından kurdelesi kesilen bilim fuarında öğrencilerin hazırladığı çalışmaları tek tek inceleyen heyet, öğrencilerden yapılan faaliyetlerle ilgili bilgiler aldı. Bilim ve sanatın iç içe olmasının modern dünyanın temel dinamiklerinden olduğunun altını çizen davetliler, fuardaki görsellerin öğrencilerin yapmak istediklerini, hayallerini yansıtması açısından önemli olduğunu vurguladı.



84 öğrencinin dört ay süren çalışması sonucu ortaya çıkan 24 proje, üç gün süre ile açık kalacak.

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