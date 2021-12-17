Melikgazi Belediyesi kışa hazır

Melikgazi Belediyesi kış aylarının gelmesi ile birlikte oluşabilecek olumsuz hava şartlarına karşı gerekli tüm tedbirleri aldı.



Melikgazi’de programlı ve koordineli bir şekilde tam tedbirlerle karla mücadele çalışması yapacaklarını söyleyen Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, “Melikgazi Belediyesi olarak bu yılda ilçe halkımızın sorunsuz bir kış geçirmesi için tüm ekiplerimiz hazır bir şekilde çalışıyoruz. Kar bastırmadan kışla ilgili tedbirlerimizi alıyoruz. Kış çalışmalarında kullanılmak üzere 22 adet kar küreme ve tuz serpme aracı, 8 adet bıçaklı kar küreme aracı, 7 tane 4x4 pikap kar küreme ve tuzlama aracı, 1 solisyon aracı, 6 greyder, 11 kepçe, 8 yükleyici olmak üzere 63 adet aracımız karla mücadele çalışmalarında kullanılacak. Bu çalışmalarda 220 kişi çalışacak olup, 10 bin ton tuz kullanılacak. Vatandaşlarımızın kış şartlarından en düşük seviyede etkilenmeleri için teknik personel, donanım ve araç gibi tedbirlerimizi aldık. Tüm birimlerimiz koordinasyon içinde üstüne düşeni yapacak. Hazırlıklarımızı yapıyoruz. Vatandaşlarımızın mağdur olmaması için ekiplerimiz de hazır" dedi.



Başkan Dr. Palancıoğlu, belediye olarak son teknoloji kullanılarak Melikgazi'nin her mahallesine en kısa zamanda müdahale edecek ekiplerin hazır hale getirildiğini sözlerine ekledi.

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