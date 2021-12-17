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CHP'li Torun: Bundan sonraki yol haritamızı ortaya koyacağız

DHA

CHP'li Torun: Bundan sonraki yol haritamızı ortaya koyacağız


Olcay DÜZGÜNYasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ´de hafta sonu yapılacak olan CHP Belediye Başkanları Çalıştayı öncesi Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, açıklama yaptı. Torun, "Bu çalıştayımızda yerel seçimlerden bugüne kadar neler yaptığımızı ele alacağız. Bundan sonraki yol haritamızı ortaya koyacağız. Burada temel amacımız belediyelerimizin başarısını artırmak ve bir vatandaşımızın daha derdine derman olmaktır" dedi.
CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, Kayseri'de hafta sonu yapılacak CHP Belediye Başkanları Çalıştayı öncesi basın açıklaması yaptı. Torun'a; İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş ve çok sayıda milletvekili ile belediye başkanı eşlik etti. Torun, "Genel başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu başkanlığında tüm belediye başkanlarımızla Kayseri'de bir araya geliyoruz. Biz Kayseri'ye sadece bir toplantı düzenleyip, ayrılmak için gelmedik. Belediye başkanlarımızla bugün 16 ilçede sahaya çıkıp vatandaşlarımızla bir araya geleceğiz. Kayseri halkının ayağına gideceğiz. Derdini dinleyip, çözüm önerilerimizi anlatacağız. Bugün ayrıca Kayseri'ye büyük hizmetler yapan efsane belediye başkanımız Niyazi Bahçecioğlu'nun kabrini ve ailesini ziyaret edeceğiz. Kayseri'de 12 yıl belediye başkanlığı yapan başkanımız onuruyla yaşadı ve kendine bir mezar yeri dahi alamadan vefat etti. Vefat ettiğinde bir mezar yeri bile yoktu. Burada başkanımızı minnet ve rahmet anıyoruz" diye konuştu.
'YEREL SEÇİMLERDE NELER YAPTIĞIMIZI ELE ALACAĞIZ'
Hafta sonu düzenlenecek çalıştaya değinen Torun, "Çalıştay programımız yarın genel başkanımızın açılış konuşması ile başlayacak. Ardından belediye başkanlarımız yerel yönetimleri ilgilendiren farklı konu başlıklarında çalışmalar yapacaklar. Alanında uzman isimler belediye başkanlarımıza bilgilendirici sunumlarda bulunacaklar. Pazar günü de yine uzmanların değerlendirmelerini aktaracağı bir panelimiz olacak. Ardından belediye başkanlarımız görüş ve önerilerini iletecekler. Bu çalıştayımızda yerel seçimlerden bugüne kadar neler yaptığımızı ele alacağız. Bundan sonraki yol haritamızı ortaya koyacağız. Burada temel amacımız belediyelerimizin başarısını artırmak ve bir vatandaşımızın daha derdine derman olmaktır. Siyasi iktidarın yanlış politikaları vatandaşlarımızı büyük bir buhran ile karşı karşıya bıraktı. İşçimiz, memurumuz, emeklimiz ve sanayicimiz artık önünü göremez hale geldi. Siyasi iktidar kendini saraya çıkardı ancak milletimizi derdiyle baş başa bıraktı ve milletimize sırtını döndü. Ancak bizim belediyelerimiz pandemi sürecinde, doğal afetlerde ve ekonomik buhran şartlarında vatandaşlarımızın yanında oldu. Vatandaşımız ekmek derdine düşmüşken bizim belediyelerimizin toplumu kandıran çılgın projelere ayıracak tek kuruşu yoktur. Bizim belediyelerimiz vatandaşlarımızın sorunlarını çözmek için çalışmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.
'KAYSERİ'Yİ SOSYAL BELEDİYECİLİK İLE YÖNETECEĞİZ'
Asgari ücretle ilgili de açıklamalarda bulunan Torun, şöyle devam etti:
"2019 yılında siyasi iktidar asgari ücreti 2020 olarak belirledi. Biz 2019 Mart seçimlerini kazandığımız tüm belediyelerde en düşük ücreti 2 bin 200 lira olarak uyguladık. İktidar 2020 asgari ücretini 2 bin 324 lira olarak açıkladı. Biz belediyelerimizde en düşük ücreti 2 bin 500 lira olarak belirledik. 2021 yılında asgari ücret iktidar tarafından 2 bin 825 lira olarak açıklandı. Biz tüm belediyelerimizde en düşük 3 bin 100 lira ücret verdik. 2022 yılına geldik. Siyasi iktidar asgari ücreti 4 bin 250 lira olarak duyurdu. Sayın Genel Başkanımız dün müjdeyi verdi. 1 Ocak 2022 tarihi itibariyle tüm belediyelerimizde asgari ücret 4 bin 500 lira olacaktır diye ifade etti. Tüm çalışanlara hayırlı olsun diyoruz. Durumu iyi olan belediyelerimiz zaten bu ücretlerin üzerinde ücret uyguluyorlar. Vatandaşlarımızın derdi bizim derdimizdir. Vatandaşlarımızın hayalleri bizim hedefimizdir. Cumhuriyet Halk Partisi, siyasi iktidarın kötü yönetimine karşı vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edecektir. İnşallah önümüzdeki yerel seçimlerde milletimizin desteğiyle bu kentimizi de aldığımızda Kayseri'yi sosyal belediyecilik ile yöneteceğiz."DHA-Genel Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN-Yasin DALKILIÇ
2021-12-17 12:59:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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