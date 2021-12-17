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İmamoğlu: Para politikasında birinci temel kural güven

DHA

İmamoğlu: Para politikasında birinci temel kural güven


Yasin DALKILIÇ/KAYSERİ, (DHA)CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için Kayseri´de bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu esnafı ziyaret etti. İmamoğlu, "Para politikasında birinci temel kural güven. Yüzde 8090 oranındaki ürünlerin çoğu ithal ise dövizi frenleyeceğim diyemezseniz" dedi.
Kayseri´de düzenlenen CHP Belediye Başkanları Çalıştayı için kentte bulunan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma namazını Hunat Camii'nde kıldıktan sonra 27 Mayıs ve Kazancılar çarşı esnafını ziyaret etti. İmamoğlu, esnafın talep ve sıkıntılarını dinledi. Bir esnafın "Sonumuz ne olacak" sorusuna İmamoğlu, "Döviz dediğin şey asrın para politikasıdır. Para politikasında birinci temel kural güven. Yüzde 8090 oranındaki ürünlerin çoğu ithal ise dövizi frenleyeceğim diyemezseniz. Türkiye'de yaşanan en büyük sorun yönetememe sorundur. Ben ailem nedeniyle esnaflık yaptım. İşletmeyi açarken aldığın mal, hesaplar, kasaya koyacağın insan. Her şeye titiz davranırsın. Ülkeyi, ekonomiyi yönetecek insanı seçerken her yönü ile araştıracaksın. En doğru insanı oturacaksın. Şu an ülkede böyle bir sorun var" dedi.
Şekerleme üzerine işletmesi bulunan bir esnaf ise İmamoğlu´na, "Ben Reis sevdalısı bir kişiyim. PKK'lıları İstanbul Büyükşehir Belediyesi´nde işe mi aldınız, medya da böyle haberler var" dedi. İmamoğlu ise "Türkiye'de bir belediye PKK'lıyı işe alacak da benim devletim nerede, niye gelip tutuklamıyor onu. Senin beynin tutulmuş" cevabını verdi.DHA-Politika Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ
2021-12-17 18:13:49

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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