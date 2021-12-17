Bahçeye uçan otomobilden yara almadan çıktı, yardım istemeye gitti

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Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde 5 metrelik bahçeye uçan otomobil sürücüsü kazayı yara almadan atlatırken, ters dönen araçtan kendi imkanlarıyla çıkararak yardım istedi.

Edinilen bilgiye göre, Hisarcık Mahallesi Erciyes Bulvarı üzerinde meydana gelen trafik kazasında R.A. yönetimindeki 38 ANN 493 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak bahçeye düştü. Kazayı yara almadan atlatan araç sürücüsü, ters dönen otomobilden kendi imkanları ile çıkarak, yakında bulunan iş yerindeki vatandaşlardan yardım istedi. Vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri, yolda güvenlik önlemi alarak inceleme yaptı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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