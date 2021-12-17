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Sokak köpeklerinin saldırdığı Umut'un babası: Bir başkasının canı yanmasın

DHA

Sokak köpeklerinin saldırdığı Umut'un babası: Bir başkasının canı yanmasın


Olcay DÜZGÜN/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de, sokak köpeklerinin saldırdığı 9 yaşındaki Umut Alaca'nın babası Ferit Alaca, "Allah korusun oradaki bayan yetişmese daha feci bir durumla karşılaşabilirdik. Ben barınak görevlileri ile görüştüm. Bir başkasının canı yanmasın" dedi.
Olay, 2 gün önce Kocasinan ilçesi Yavuzlar Mahallesi'nde meydana geldi. Okuldan eve dönen 4'üncü sınıf öğrencisi Umut Alaca'ya sokak köpekleri saldırdı. Köpeklerin saldırısı ile küçük çocuk yere düştü. O sırada yoldan geçen bir kadının müdahalesi ile köpekler uzaklaştı. Korku ve panik yaşayan çocuk olayda sırtından hafif şekilde yaralandı. Saldırı ile sol bacağı morardı. Yaşanan olay bir binanın güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde çocuğa köpeklerin saldırdığı görüldü. Yaşanan olay sonrası saldırıya uğrayan Umut Alaca'nın babası Ferit Alaca, yaşanan olayı anlattı. Baba Alaca, "2 gün önce talihsiz bir olay yaşadık. Çocuğumuz sabah okula giderken köpeklerin saldırısına uğradı. Temennimiz bir başkasının canı yanmasın. Bu çok acı bir duygu. Kolay bir şey değil. Allah korusun oradaki bayan yetişmese daha feci bir durumla karşılaşabilirdik. Belediyemizin bu konuya biraz daha sıkı yönetimle dikkat etmesi gerekir. Ben barınak görevlileri ile görüştüm. Bir başkasının canı yanmasın. Bu iş 1-2 dakika meselesi. Çocuğum 10 saniye içinde bu duruma geldi. 3-5 dakika sürse kim bilir çocuğumuz ne durumda olacaktı" diye konuştu.
'ÖNCE ALLAH SONRA DA O KADIN ÇOCUĞUMUZU KURTARDI'
Çocuklarını kurtaran kimliği belirsiz kadına teşekkür eden baba Alaca, "Müdahale eden kadını biz tanımıyoruz. Allah kendisinden razı olsun. Kendisini tanımak isteriz. Bizzat şahsına teşekkür etmek istiyorum. Önce Allah sonra da o kadın çocuğumuzu kurtardı. Biz bu kamera kaydı henüz ortada yokken normal bir köpeğin gelip ısırıp, kaçtığını düşündük. Öyle acı bir duygu ki bunu sadece anne ve baba yaşadığı zaman anlar. Rabbim kimseye göstermesin" ifadelerini kullandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Olcay DÜZGÜN
2021-12-17 22:45:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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