Başkan Cabbar’dan “İyilik Yolculuğu” Projesine destek

Ahmed İslamoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencileri, öğretmenlerinin koordinesinde başlattıkları “İyilik Yolculuğu” isimli projeyi tanıtmak Develi Belediye Başkanı Mehmet Cabbar’ı makamında ziyaret etti.

Cumhuriyet Meydanında açmayı düşündükleri “iyilik büfesi” ve sokak hayvanlarının kış şartlarında beslenme güçlüğünün önüne geçmesi için de kullanılmayan borulardan su ve mama kabı yapılması için Başkan Cabbar’dan desteklerini isteyen öğrenciler, istedikleri desteği aldı. Kendisinin fikriyle okudukları okula ismini veren merhum Ahmed İslamoğlu Hoca Efendi’nin ruhunu sevindirecek böylesi güzel bir proje başlattıkları için öğrencileri ve öğretmenlerini tebrik eden Cabbar, “İyilik bulaşıcıdır. Sizler de bu projenizle bunun en güzel örnekliğini ortaya koyuyorsunuz. Hayırsever Develimize hizmet eden bizlere de bu hayırlara destek olmak yaraşır. Elimizden geldiğince imkanlarımız elverdiğince Develi Belediyesi olarak bizler her daim sizlerin yanında olmaya devam edeceğiz. İyilik yolculuğunuzun bir proje süresince değil ömür boyu devam etmesini niyaz ediyor, başarılarınızın devamını diliyorum” dedi.

İlgi ve desteklerinden dolayı Cabbar’a teşekkürlerini ileten öğrenciler, ziyaretin sonunda siyer kitabı hediye etti.

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