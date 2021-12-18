Heyet-i Temsiliye Atletizm Yarışlarının ilk gün müsabakaları sona erdi

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından Atatürk’ün Milli Mücadelede Heyeti Temsiliye Reisi sıfatıyla Kayseri’ye gelişinin 102. yıldönümü münasebetiyle düzenlenen Atletizm Kros Yarışlarının ilk gün müsabakaları sona erdi.



İl Müdürlüğü Esentepe Koşu Parkurunda düzenlenen Atletizm müsabakalarına Küçükler, Yıldızlar ve Gençler kategorilerinde yüzlerce sporcu mücadele etti. Kıran kırana geçen müsabakalar sonucunda dereceye giren sporculara düzenlenen törenle kupa ve madalyaları takdim edildi. İl Müdürlüğü Atletizm Pistinde düzenlenen ödül törenine Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakcı, Şube Müdürleri, antrenörler ve sporcular katıldı.

Heyeti Temsiliye Atletizm Müsabakaları yarın Sivas Yolu Yıldızevler Tramvay Durağından başlayıp Ordu Evi önünde bitecek olan 19 Aralık Heyeti Temsiliye Büyük Atatürk Atletizm Koşusu ile sona erecek.

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