Develi beyaza büründü

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Kayseri'nin Develi ilçesi yağan kar ile beraber beyaza büründü.



Kayseri'nin Develi ilçesinde dün akşam saatlerinde etkisini gösteren kar yağışı, ilçeyi beyaza bürüdü. Yağan kar ile beraber ilçede kar kalınlığı 5 santimetreyi bulurken, yollarda da buzlanma meydana geldi. İlçede karla beraber trafik kazası da meydana geldi. Şeyh Şaban Mevkii'nde seyreden tır, buzlanmadan dolayı sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak yan yattı.

Tır sürücüsü kazayı yara almadan atlattı.

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