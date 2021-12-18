Bellona Kayseri Basketbol - Bursa Büyükşehir Belediye: 79 - 83

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

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İlyas KAPLAN/KAYSERİ,(DHA)SALON: Kadir Has

HAKEMLER: Yiğit Gönültaş, Uygar Kurt, İzel Deniz Pehlivan

BELLONA KAYSERİ BASKETBOL: Zeynep Öykü 6, Meltem, Sevgi 2, Williams 24, Farhiya, Sventroaite 28, Gizem 2, Helin, Slocum 17

BURSA BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESPOR: Cuic 21, Gizem Mürüvet 10, İlemnur, Merve 11, Duygu 2, Gonca 4, Daci, Macaulay 8, Doyle 27

1'İNCİ PERİYOT: 13 23

DEVRE: 27 36

3'ÜNCÜ PERİYOT: 49 60Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi'nin 9'uncu haftasında Bellona Kayseri Basketbol sahasında Bursa Büyükşehir Belediye'ye 83-79'luk skorla yenildi. Karşılaşmanın en skorer ismi attığı 28 sayıyla Bellona Kayseri Basketbol'dan Egle Sventroaite oldu.DHA-Spor Türkiye-Kayseri İlyas KAPLAN

2021-12-18 18:31:35



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