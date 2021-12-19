Bellona Kayseri evinde yine kaybetti

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Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig'de mücadele eden Bellona Kayseri Basketbol, evinde oynadığı Bursa Büyükşehir Belediyespor maçını kaybetti.

Türkiye Kadınlar Basketbol Süper Lig ekiplerinden Bellona Kayseri Basketbol, ligin 9. haftasında evinde Bursa Büyükşehir Belediyespor’u konuk etti. Kadir Has kongre ve Spor Salonunda oynanan karşılaşmayı Bursa Büyükşehir Belediyespor 8379 kazandı.

Salon: Kadir Has Kongre Merkezi

Hakemler: Yiğit Gönültaş xx, Uygar Kurt xx, İzel Deniz Pehlivan xx

Bellona Kayseri Basketbol: Zeynep Öykü Kalbisağde xx (6), Meltem Topaloğlu x, Sevgi Tonguç x (2), Brooque Williams xxx (24), Farhiya Abdi xx, Egle Sventoraite xxx (28), Gizem Tüzün x (2), Helin Boybeyi x, Destiny Slocum xx (17)

Bursa Büyükşehir Belediyespor: Monıca Cuic xxx (21), Gizem Mürüvet Uca xx (10), İlemnur Akengin xx, Merve Arı xx(11), Duygu Özen x (2), Gonca Karataş xx (4), Saranda Daci x, Victoria Macaulay xx (8), Kathleen Mae Doyle xxx (27)

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