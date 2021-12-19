Erciyes Esen Makinapor 3 puanı 7 golle aldı

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Erciyes Esen Makinaspor, ligin 8. haftasında oynadığı maçta Erciyes Reşadiye Gençlikspor’u 72 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.

Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Erciyes Esen Makinaspor liderliğini sürdürüyor. Erciyes Esen Makinaspor ligin 8.haftasında Argıncık Stadı’nda oynadığı maçta Erciyes Reşadiye Gençlikspor’u her iki yarıda attığı goller ile 72 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı kırmızılılar aldığı bu galibiyetle 17 olan puanını 20 yaptı.

Erciyes Esen Makinaspor ilk yarının son maçında Kayseri Yavuzspor ile karşı karşıya gelecek.

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