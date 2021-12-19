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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erciyes Esen Makinapor 3 puanı 7 golle aldı

İHA

Erciyes Esen Makinapor 3 puanı 7 golle aldı

Kayseri Süper Amatör Küme'de mücadele eden Erciyes Esen Makinaspor, ligin 8. haftasında oynadığı maçta Erciyes Reşadiye Gençlikspor’u 72 yenerek haftayı galibiyetle kapattı.
Kayseri Süper Amatör Küme B Grubu ekiplerinden Erciyes Esen Makinaspor liderliğini sürdürüyor. Erciyes Esen Makinaspor ligin 8.haftasında Argıncık Stadı’nda oynadığı maçta Erciyes Reşadiye Gençlikspor’u her iki yarıda attığı goller ile 72 mağlup ederek 3 puanı hanesine yazdırdı. Sarı kırmızılılar aldığı bu galibiyetle 17 olan puanını 20 yaptı.
Erciyes Esen Makinaspor ilk yarının son maçında Kayseri Yavuzspor ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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