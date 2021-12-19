Develi Belediyespor geriden gelerek kazandı

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Lig ekiplerinden Develi Belediyespor, ligin ilk yarısının son maçında deplasmanda Malatya Büyükşehir Belediyespor' karşısında 2 kez geriye düşmesine rağmen 32'lik skorla galibiyet aldı.

Türkiye Voleybol Federasyonu (TVF) Erkekler 1. Lig B Grubunda ilk yarı tamamladı. B Grubunda şampiyonluk mücadelesi veren Develi Belediyespor, ilk yarının son maçında deplasmanda Malatya Büyükşehir Belediyespor’a konuk oldu. Malatya’da oynanan zorlu karşılaşmada ilk seti ev sahibi ekip Malatya Büyükşehir Belediyespor 2522 kazanarak sette 10 ne geçti. İkinci seti Develi Belediyespor 2518 kazanarak sette durumu 11 yaptı. Üçüncü seti Malatya Büyükşehir Belediyespor 2516 kazanarak yeniden 21 öne geçti. Dördüncü sette oyuna ağırlığını koyan Develi Belediyespor 2517 kazanarak durumu 22’ye getirdi.

Beşinci sette rakibine şans tanımayan Develi Belediyespor 1513 kazanarak durumu 32 yaptı ve salonunda galibiyetle ayrılan ekip oldu. Develi Belediyespor aldığı bu kritik galibiyetle ligin ilk yarısını 29 puanla ikinci sırada tamamladı.

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