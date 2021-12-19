11 kamyonet çalan 2 şüpheli yakalandı

Yasin DALKILIÇ-Harun Reşit SERBEST/KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de son 10 gün içinde 11 kamyonet çalan 2 kişi, polis ekiplerince yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, son 10 günde 11 kamyonet çalan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı. Bu kapsamda güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, hırsızlık olaylarını M.H. ve M.A'nın gerçekleştirdiğini belirledi. Şüpheliler evlerine düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Yasin DALKILIÇ-Harun Reşit SERBEST
2021-12-19 12:56:19
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