Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı

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KAYSERİ, (DHA)KAYSERİ'de polis kontrol noktasında durdurulan 2 araçta yapılan aramada 8,5 kilo kubar esrar ele geçirildi, 4 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Şube Müdürlüğü ekipleri, doğu illerinden batıdaki kentlere uyuşturucu götürüleceği bilgisini aldı. Takibe alınan iki araç, Kayseri-Malatya kara yolu polis uygulaması noktasında durduruldu. Narkotik köpeğinin yaptığı aramada aracın bagaj kısmına gizlenmiş 8,5 kilo kubar esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan 4 şüpheli, sorgu için polis merkezine götürüldü.FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri KAYSERİ, (DHA)

2021-12-19 12:48:33



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