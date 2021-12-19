Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 102. yılı kutlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 102. yılı kutlandı

İHA

Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 102. yılı kutlandı

Mustafa Kemal Atatürk’ün ’Heyeti Temsiliye Reisi’ olarak Kayseri’ye gelişinin 102’inci yılı çeşitli etkinliklerle kutlandı.
Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan törende ilk olarak Büyük Atatürk koşusunda dereceye giren sporculara ödülleri verildi. Kayseri Valiliği, Garnizon Komutanlığı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi, AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi’nin çelenklerinin sunumunun ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu. Programda bir konuşma yapan Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, bütün dertlerin ilacının birlik ve beraberlik olduğunu söyleyerek, “Değerli Kayserililer, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Kayserimize teşrif edişi, Heyeti Temsiliye Reisi olarak gerçekleştirdiği ziyaretinin üzerinden tam 102 yıl geçti. Kayserili hemşehrilerimiz havanın soğuk ve karlı olmasına rağmen Mustafa Kemal Paşa ve dava arkadaşlarını coşkulu bir şekilde çifte kümbetler bölgesinde karşıladı. Beraberin de Rauf Bey ve heyet üyeleri ile çifte kümbetlerde otomobilinden inerek, Türk bayrakları ile süslenmiş, cadde ve sokaklarda 7’den 70’e toplanana Kayserili hemşerilerimiz, Atatürk’e olan sevgisini adeta coşku ile gösterdi. Halkı selamlayarak, geçen Mustafa Kemal Paşa ve beraberindekiler, İmamzade Reşit Bey’in evinde hazır olan ortama geldiler. Mustafa Kemal ve arkadaşları geç saatlerde yemeklerini yediler, Kayserinin ileri gelenlerini kabul ettiler. Mustafa Kemal Paşa, Mazhar Müfit Bey ve Hüsrev Bey İmamzade Reşit Bey’in evinde, Rauf Beyde Nuh Naci Bey’in evinde misafir edildiler. 20 Aralı sabahından itibaren Mustafa Kemal Paşa belediyeyi ziyaret edip, Kayseri halkı ile ve bilhassa şehrimizin ileri gelenleri din adamları ile birlikte Raşit Efendi Kütüphanesi’nde ziyaretleri kabul etti. Bu toplantıda ilim adamları ki Kayseri adeta ilim adamları şehri olarak bilinir. Esnaf ve tüccardan ileri gelen heyetler kurulmuştur. Yine Kayseri sizlerin de bildiği gibi ticareti ile 6 bin yıllık geçmişi ile bilinen bir şehirdir. Toplantıya katılanlara Mustafa Kemal Paşa memleketin içine düştüğü bu zor durumdan ancak birlik beraberlik içerisinde milletçe kurtulacağını söylemiş ve onlardan yardım istemiştir. Demek ki her derdin ilacı birlik ve beraberliktir. Ay yıldızlı Türk bayrağımıza, vatanımıza, milletimize, devletimize bağlı kalalım. Her zamanda bu şekilde tavrını ortaya koyan Kayserili hemşerilerimiz adeta bu sınavı da başarı ile geçmiştir” diye konuştu.
Büyükkılıç'ın konuşmasının ardından Sami Yangın Anadolu Lisesi öğrencisi, ‘Atatürk' isimli şiirini okudu ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayserililere mesajları okundu. Cumhuriyet Meydanı'ndaki törenin ardından etkinlikler Atatürk Evi'nde devam etti. Burada, Mustafa Kemal Atatürk'ün Kayseri'ye gelişi canlandırıldı. Ardından öğrenciler Atatürk'e yazdıkları mektupların bağlı olduğu balonları havaya bıraktı. Protokolün Erciyes Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Resim Öğretmenliği Bölümü öğrencilerinin açtığı resim sergisinin gezilmesi ile buradaki etkinlik sona erdi.
Etkinlikler, Kayseri İl Kültür Müdürlüğü 1. Alaeddin Keykubad Konferans Salonunda, Erciyes Üniversitesi Edebiyat Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Tekin Aycan Taşçı’nın, Atatürk’ün Kayseri’ye gelişinin 102. yıl dönümü anısına verdiği konferansla sona erdi.
Törene, Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Vedat Öncel, İl Milli Eğitim Müdürü Ahmet Saim Durgun, İl Emniyet Müdürü Kamil Karabörk, kamu kurum müdürleri, askeri erkan, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
11 kamyonet çalan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER 11 kamyonet çalan 2 şüpheli yakalandı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Yerköyspor yönetimine yeni isim
YEREL HABERLER Yerköyspor yönetimine yeni isim
Kayserispor - Gaziantep FK maçının VAR'ı Tugay Kaan Numanoğlu
YEREL HABERLER Kayserispor - Gaziantep FK maçının VAR'ı Tugay Kaan ...
Kayseri Devlet Hastanesi '4. Acil Tıp Günleri Oryantasyon Eğitimi' tamamlandı
YEREL HABERLER Kayseri Devlet Hastanesi '4. Acil Tıp Günleri ...
Ulusal AFAD Akredite Ekipler Tatbikatına Kayseri’den 22 gönüllü personel yola çıktı
YEREL HABERLER Ulusal AFAD Akredite Ekipler Tatbikatına Kayseri’den ...
Asker adaylarına Talas’tan çanta hediyesi
YEREL HABERLER Asker adaylarına Talas’tan çanta hediyesi
Melikgazi Belediyesi ve TBB, Türkçe tabela için protokol imzalayacak
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi ve TBB, Türkçe tabela için ...
Develi Belediyespor geriden gelerek kazandı
YEREL HABERLER Develi Belediyespor geriden gelerek kazandı
Erciyes Esen Makinapor 3 puanı 7 golle aldı
YEREL HABERLER Erciyes Esen Makinapor 3 puanı 7 golle aldı
Bellona Kayseri evinde yine kaybetti
YEREL HABERLER Bellona Kayseri evinde yine kaybetti
Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını ...
Bellona Kayseri Basketbol - Bursa Büyükşehir Belediye: 79 - 83
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol - Bursa Büyükşehir ...
Bellona Kayseri Basketbol - Bursa Büyükşehir Belediye: 79 - 83
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol - Bursa Büyükşehir ...
Bellona Kayseri Basketbol - Bursa Büyükşehir Belediye: 79 - 83
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol - Bursa Büyükşehir ...
21 ayrı yakalama kararı olan suç makinesi yakalandı
YEREL HABERLER 21 ayrı yakalama kararı olan suç makinesi yakalandı
Erciyes'te kayak sezonu açıldı 50 santime ulaşan kar kalınlığında kayak keyfi başladı
YEREL HABERLER Erciyes'te kayak sezonu açıldı 50 santime ulaşan kar ...
Talas Belediyesi’nden sokak hayvanları için 40 besleme noktası
YEREL HABERLER Talas Belediyesi’nden sokak hayvanları için 40 ...
Develi beyaza büründü
YEREL HABERLER Develi beyaza büründü
Kılıçdaroğlu: "İstanbul'un nüfusunu 2,5 milyon azaltacağız, Ekrem Başkan rahat edeceksin" CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: "Milliyetçi kardeşlerim, gelin CHP çatısı altına"
YEREL HABERLER Kılıçdaroğlu: "İstanbul'un nüfusunu 2,5 milyon ...
Heyet-i Temsiliye Atletizm Yarışlarının ilk gün müsabakaları sona erdi
YEREL HABERLER Heyet-i Temsiliye Atletizm Yarışlarının ilk gün ...
Başkan Cabbar’dan “İyilik Yolculuğu” Projesine destek
YEREL HABERLER Başkan Cabbar’dan “İyilik Yolculuğu” Projesine destek
Doktor Başkan, Acil Oryantasyon Eğitimi Günleri'nde meslektaşlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Doktor Başkan, Acil Oryantasyon Eğitimi Günleri'nde ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.