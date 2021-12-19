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4 şahıs uygulama noktasında 8.5 kilo esrarla yakalandı

İHA

4 şahıs uygulama noktasında 8.5 kilo esrarla yakalandı

Kayseri'de, doğu illerinden uyuşturucu taşıdığı tespit edilen 4 şahıs uygulama noktasında yakalandı.
Edinilen bilgiye göre, Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekiplerinin analiz çalışmaları sonucunda doğu illerinden gelen şüpheli iki araç Pınarbaşı ilçesinden itibaren takibe alınarak, Malatya yolu uygulama noktasında durduruldu. Araçlarda yapılan aramalarda bir aracın bagajında 8.5 kilo kubar esrar maddesi ele geçirildi. Ekipler tarafından uyuşturucuya el konulurken, araçlarda bulunan 4 şahıs gözaltına alındı.
Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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