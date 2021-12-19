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Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

İHA

Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)

Süper Lig’in 17. haftasında Yukatel Kayserispor, Gaziantep Futbol Kulübü’nü konuk ediyor. Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz beraberlik ile sona erdi.

Maçtan dakikalar (İlk yarı)
6. dakikada savunmaya baskı uygulayan ve topu kapan Kemen’in sol kanattan ortasında ceza sahası içinde Onur’un şutu üst direkten döndü.
13. dakikada savunma arkasına atılan topla buluşan Furkan'ın kaleci Lung ile karşı karşıya kaldığı pozisyondaki şutunu Lung kornere çeldi.
45. dakikada Furkan’ın ceza sahası dışından kullandığı serbest vuruşta savunma tehlikeyi uzaklaştırdı.

Stat: Kadir Has
Hakemler: Erkan Özdamar xxx, Alpaslan Dedeş xxx, Murat Tuğberk Curbay xxx
Kayserispor: Lung xxx, Koolovetsios xx, Hosseini xx, Kemen xxx, Emrah xx, Carole xx, İlhan xx (Gökhan dk. 31 xx), İbrahim xxx, Thıam xx, Onur xx, Gustavo xxx
Yedekler: Bilal, Attamah, Mustafa, Emre Demir, Uğur, Mario, Mane, Yasir
Teknik Direktör: Hikmet Karaman
Gaziantep FK: Günay xxx, Dijilobodji xx, Furkan xx, Toşca xxx, Kenan xx, Halil İbrahim xx, Messaoudi xxx, Doğan xx, Vitor xx, Caulker xxx, Kitsiou xxx
Yedekler: Mustafa, Ertuğrul, Olkowski, Oğuz, Mirza, Hamza, Merkel, Enver, Berke, Dicko
Teknik Direktör: Erol Bulut
Sarı kart: Gökhan (Kayserispor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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