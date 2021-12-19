Süper Lig: Kayserispor: 0 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)

2022 emekli maaşı zammı ne kadar olacak?

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Süper Lig’in 17. haftasında Kayserispor, Gaziantep Futbol Kulübü’nü konuk etti. Karşılaşma golsüz beraberlik ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

50. dakikada ceza sahasına yapılan ortada Gökhan Sazdağı’nın kafa vuruşunda top kaleci Günay’ın kucağında kaldı.

85. dakikada ceza sahası içinde Thiam’ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak auta gitti.



Stat: Kadir Has

Hakemler: Erkan Özdamar xxx, Alpaslan Dedeş xxx, Murat Tuğberk Curbay xxx

Kayserispor: Lung xxx, Koolovetsios xx, Hosseini xx, Kemen xxx (Mario dk. 63 x), Emrah xx (Emre Demir dk. 79 xx), Carole xx, Gökhan xx, İbrahim xxx (Attamah dk. 63 xx), Thiam xx, Onur xx, Gustavo xxx (Mane dk.79 xx)

Yedekler: Bilal, Mustafa, Uğur, Yasir

Teknik Direktör: Hikmet Karaman

Gaziantep FK: Günay xxx, Dijilobodji xx, Furkan xx (Dicko dk. 81 ?), Toşca xxx, Kenan x (Enver dk. 58 x), Halil İbrahim xx (Hamza dk. 58 x), Messaoudi xxx (Oğuz dk. 68 xx), Doğan xx, Vitor xx, Caulker xxx, Kitsiou xxx

Yedekler: Mustafa, Ertuğrul, Olkowski, Mirza, Merkel, Berke

Teknik Direktör: Erol Bulut

Kırmızı Kart: Hamza (dk. 90+4) (Gaziantep FK)

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