Erol Bulut: “Net pozisyonlar vardı ama değerlendiremedik”

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Erol Bulut: “Net pozisyonlar vardı ama değerlendiremedik”

İHA

Erol Bulut: “Net pozisyonlar vardı ama değerlendiremedik”

Süper Ligi'n 17. haftasında deplasmanda oynadığı Kayserispor maçından golsüz beraberlik ile ayrılan Gaziantep Futbol Kulübü'nde Teknik Direktör Erol Bulut maç sonrasında yaptığı basın açıklamasında, “Net pozisyonlar vardı ama değerlendiremedik” dedi.
Deplasmanda aldıkları 1 puanın kendileri için iyi olduğunu söyleyen Erol Bulut, “Dengeli bir maç oldu. Rakip takımın net pozisyonu direkten dönünce o zaman takım uyandı. Uyandıktan sonrada net pozisyonlarımız oldu. Değerlendiremedik maalesef. Böyle pozisyonları deplasmanda yakaladığınızda değerlendirmeniz gerekiyor. Değerlendiremediğiniz zaman bu sorunları yaşayabilirsiniz. Deplasmanda 1 puan aldık. 1 puan bizim için iyi ama oynadığımız futbol, istek, arzu beni memnun etti. Maça 7 eksikle geldik. Deplasmanda 3 puanı almak inşallah nasip olur. Eğer bu 7 eksikten bir kaçı takımda olsaydı, deplasmanda 3 puan almış olurduk diye düşünüyorum” diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Hikmet Karaman: “Pas hataları oyunun kontrolünü rakibe verdi”
YEREL HABERLER Hikmet Karaman: “Pas hataları oyunun kontrolünü ...
Kasten öldürme suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Kasten öldürme suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan ...
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Kayserispor: 0 - Gaziantep FK: 0 (Maç ...
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Gaziantep FK: 0 ...
Yukatel Kayserispor - Gaziantep FK (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Kayserispor - Gaziantep FK (FOTOĞRAFLAR)
CHP'li Torun: Genel seçime gidilmesi zorunluluktur
YEREL HABERLER CHP'li Torun: Genel seçime gidilmesi zorunluluktur
CHP'li Torun: Genel seçime gidilmesi zorunluluktur
YEREL HABERLER CHP'li Torun: Genel seçime gidilmesi zorunluluktur
Metruk binadaki yangın 1 saatlik çalışma ile söndürüldü
YEREL HABERLER Metruk binadaki yangın 1 saatlik çalışma ile ...
4 şahıs uygulama noktasında 8.5 kilo esrarla yakalandı
YEREL HABERLER 4 şahıs uygulama noktasında 8.5 kilo esrarla ...
Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 102. yılı kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 102. yılı kutlandı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
11 kamyonet çalan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER 11 kamyonet çalan 2 şüpheli yakalandı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Yerköyspor yönetimine yeni isim
YEREL HABERLER Yerköyspor yönetimine yeni isim
Kayserispor - Gaziantep FK maçının VAR'ı Tugay Kaan Numanoğlu
YEREL HABERLER Kayserispor - Gaziantep FK maçının VAR'ı Tugay Kaan ...
Kayseri Devlet Hastanesi '4. Acil Tıp Günleri Oryantasyon Eğitimi' tamamlandı
YEREL HABERLER Kayseri Devlet Hastanesi '4. Acil Tıp Günleri ...
Ulusal AFAD Akredite Ekipler Tatbikatına Kayseri’den 22 gönüllü personel yola çıktı
YEREL HABERLER Ulusal AFAD Akredite Ekipler Tatbikatına Kayseri’den ...
Asker adaylarına Talas’tan çanta hediyesi
YEREL HABERLER Asker adaylarına Talas’tan çanta hediyesi
Melikgazi Belediyesi ve TBB, Türkçe tabela için protokol imzalayacak
YEREL HABERLER Melikgazi Belediyesi ve TBB, Türkçe tabela için ...
Develi Belediyespor geriden gelerek kazandı
YEREL HABERLER Develi Belediyespor geriden gelerek kazandı
Erciyes Esen Makinapor 3 puanı 7 golle aldı
YEREL HABERLER Erciyes Esen Makinapor 3 puanı 7 golle aldı
Bellona Kayseri evinde yine kaybetti
YEREL HABERLER Bellona Kayseri evinde yine kaybetti
Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını tamamladı
YEREL HABERLER Kayserispor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını ...
Bellona Kayseri Basketbol - Bursa Büyükşehir Belediye: 79 - 83
YEREL HABERLER Bellona Kayseri Basketbol - Bursa Büyükşehir ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.