Kayserispor U19 takımı yine kaybetti

Yukatel Kayserispor U19 takımı sahasında oynadığı maçta Gaziantep FK U19 takımına 20 mağlup oldu.



U19 Süper Liginde mücadele eden Yukatel Kayserispor’da kötü gidişat devam ediyor. Sarı kırmızılılar ligin 9. haftasında oynadığı maçta Gaziantep FK’ye her iki yarıda yediği goller ile 20 mağlup oldu ve ligdeki sekizinci mağlubiyetini aldı. 3 puanda kalan Yukatel Kayserispor U19 takımı ligin 10.haftasında deplasmanda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek.



Stat: Atatürk Spor Kompleksi Yan Açık Saha

Hakemler: Nail Berkant Sarıkaya xx, Muhammed Emin Çolak xx, Batuhan Alkan xx

Yukatel Kayserispor U19: Umut Eren Tunç x, Berat Eskin x, Muhammet Ali Çalışır x, Enes Koçoğlu x, Talha Karataş x, Halil Can Durmuş x, Hayrullah Erkip x, (Ahmet Kaan Malatyalı x dk 86), Alperen Elmas x, (Alperen Güler x dk 71), Berkan Aslan x, Kürşat Babamoğlu x, (Yunus Emre Kılınç x dk. 79), Ethem Balcı x, (Bilal Soylu x dk 86)

Gaziantep FK U19: Berkay Zekeriya Erkul xx, Mehmet Ali Polat xx, İbrahim Halil Gündüz xx, (Furkan Cöcü x dk 87), Gürkan Okan xx, Emir Türkoğlu xx, Bahadır Gölgeli xx, (İsmail Fidan x dk 87), Burak Enes Yıkıcı xx, Mehmet Kuzucu xx, Numan Savaç xx, Yunus Emre Gergef xx, (Ahmet Özdemir x dk 85), Doğukan Bostan x, (Olcay Kubilay Korkmaz x dk 11)

Goller: Numan Savaş dk 38 ve 56 (Gaziantep FK U19)

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