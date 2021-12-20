Talasgücü Belediyespor 3 puanla döndü

Talasgücü Belediyespor deplasmanda Ürgüpspor’u 20 yenerek kayıpsız yoluna devam ediyor.



Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grup lideri Talasgücü Belediyespor yoluna namağlup devam ediyor. Bu sezon şampiyonluk hedefi ile yola çıkan Talasgücü Belediyespor hedefine adım adım ilerliyor. Dün Nevşehir Ürgüp İlçe Stadı’nda oynadığı maçta Ürgüpspor’u 17.dakikada Muhammet Özdemir ve 21.dakika Emrah Turan’ın golleri ile 20 yenerek 8'de 8 yaptı. Ürgüpspor karşısında aldığı 20'lık galibiyetle puanını 24’e yükselten Talasgücü Belediyespor ilk yarının son maçında bu hafta sonu Yahyalıspor ile karşı karşıya gelecek.

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