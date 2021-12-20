Talasgücü Belediyespor 3 puanla döndü

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Talasgücü Belediyespor 3 puanla döndü

İHA

Talasgücü Belediyespor 3 puanla döndü

Talasgücü Belediyespor deplasmanda Ürgüpspor’u 20 yenerek kayıpsız yoluna devam ediyor.

Bölgesel Amatör Lig 3.Bölge 3.Grup lideri Talasgücü Belediyespor yoluna namağlup devam ediyor. Bu sezon şampiyonluk hedefi ile yola çıkan Talasgücü Belediyespor hedefine adım adım ilerliyor. Dün Nevşehir Ürgüp İlçe Stadı’nda oynadığı maçta Ürgüpspor’u 17.dakikada Muhammet Özdemir ve 21.dakika Emrah Turan’ın golleri ile 20 yenerek 8'de 8 yaptı. Ürgüpspor karşısında aldığı 20'lık galibiyetle puanını 24’e yükselten Talasgücü Belediyespor ilk yarının son maçında bu hafta sonu Yahyalıspor ile karşı karşıya gelecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Kayseri haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Kayseri Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Kayseri Süper Amatör Küme Kocasinan Şimşekspor-Esentepespor: 1-2
YEREL HABERLER Kayseri Süper Amatör Küme Kocasinan ...
Develispor 3 maçtır kaybetmiyor
YEREL HABERLER Develispor 3 maçtır kaybetmiyor
Kayserispor U19 takımı yine kaybetti
YEREL HABERLER Kayserispor U19 takımı yine kaybetti
Melikgazi BESK galibiyet seriye devam etti
YEREL HABERLER Melikgazi BESK galibiyet seriye devam etti
Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı: 'Hoca istifa' sözleri ile hoca göndermeyiz
YEREL HABERLER Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı: 'Hoca istifa' ...
Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı: 'Hoca istifa' sözleri ile hoca göndermeyiz
YEREL HABERLER Kayserispor Asbaşkanı Ali Çamlı: 'Hoca istifa' ...
Erol Bulut: “Net pozisyonlar vardı ama değerlendiremedik”
YEREL HABERLER Erol Bulut: “Net pozisyonlar vardı ama ...
Hikmet Karaman: “Pas hataları oyunun kontrolünü rakibe verdi”
YEREL HABERLER Hikmet Karaman: “Pas hataları oyunun kontrolünü ...
Kasten öldürme suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan şahıs yakalandı
YEREL HABERLER Kasten öldürme suçundan 20 yıl hapis cezası bulunan ...
Süper Lig: Kayserispor: 0 - Gaziantep FK: 0 (Maç sonucu)
YEREL HABERLER Süper Lig: Kayserispor: 0 - Gaziantep FK: 0 (Maç ...
Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Gaziantep FK: 0 (İlk yarı)
YEREL HABERLER Spor Toto Süper Lig: Kayserispor: 0 - Gaziantep FK: 0 ...
Yukatel Kayserispor - Gaziantep FK (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER Yukatel Kayserispor - Gaziantep FK (FOTOĞRAFLAR)
CHP'li Torun: Genel seçime gidilmesi zorunluluktur
YEREL HABERLER CHP'li Torun: Genel seçime gidilmesi zorunluluktur
CHP'li Torun: Genel seçime gidilmesi zorunluluktur
YEREL HABERLER CHP'li Torun: Genel seçime gidilmesi zorunluluktur
Metruk binadaki yangın 1 saatlik çalışma ile söndürüldü
YEREL HABERLER Metruk binadaki yangın 1 saatlik çalışma ile ...
4 şahıs uygulama noktasında 8.5 kilo esrarla yakalandı
YEREL HABERLER 4 şahıs uygulama noktasında 8.5 kilo esrarla ...
Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 102. yılı kutlandı
YEREL HABERLER Atatürk'ün Kayseri'ye gelişinin 102. yılı kutlandı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
11 kamyonet çalan 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER 11 kamyonet çalan 2 şüpheli yakalandı
Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
YEREL HABERLER Kayseri'de uyuşturucu operasyonu: 4 gözaltı
Yerköyspor yönetimine yeni isim
YEREL HABERLER Yerköyspor yönetimine yeni isim
Kayserispor - Gaziantep FK maçının VAR'ı Tugay Kaan Numanoğlu
YEREL HABERLER Kayserispor - Gaziantep FK maçının VAR'ı Tugay Kaan ...
Kayseri Devlet Hastanesi '4. Acil Tıp Günleri Oryantasyon Eğitimi' tamamlandı
YEREL HABERLER Kayseri Devlet Hastanesi '4. Acil Tıp Günleri ...
Ulusal AFAD Akredite Ekipler Tatbikatına Kayseri’den 22 gönüllü personel yola çıktı
YEREL HABERLER Ulusal AFAD Akredite Ekipler Tatbikatına Kayseri’den ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.