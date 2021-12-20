Melikgazi'de işçilerin ikramiyeleri ödeniyor

Melikgazi Belediyesi daimi işçi statüsündeki çalışan personelin ikramiyelerini ödedi.

Melikgazi Belediyesi olarak çalışanların maaş, ikramiye ve diğer alacaklarının zamanında ödendiğini belirten Melikgazi Belediye Başkanı Dr. Mustafa Palancıoğlu, "Sendika sözleşmesi gereği 2021 yılı ikramiyesinin ilk üç dilimi daha önce ödenmişti. Kalan 4’üncü dilimi de ödedik. 103 personele toplam 168 bin 954 TL ödeme yapılarak aile bütçelerine katkı sağlandı. Belediyemizin imkânları ölçüsünde personelimizi asla mağdur etmiyoruz. Melikgazi Belediyesi olarak Kayseri nüfusunun yarısına hizmet veriyoruz. Örnek ve referans belediye olmamızda emeği geçen tüm mesai arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Her geçen gün büyüyen ve gelişen ilçemizde daha seri, etkin ve kaliteli hizmet vermek için çalışıyoruz. Melikgazi’mizi daha iyi noktalara getirebilmek için daha iyi hizmetler vererek çalışmalarımız devam edecek. Bu vesile ile özverili, çalışkan belediye işçilerimize emekleri için teşekkür ederim. Çalışanlarımız aileleriyle birlikte güle güle harcasınlar" dedi.

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