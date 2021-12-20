ERÜ'ye Ödül

Türkiye'nin en büyük akademik ödülleri olarak nitelendirilen İlim Yayma Ödülleri sahiplerini buldu. Ödül töreninde Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak, Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri dalında ödüle layık görüldü.

İlim Yayma Vakfı ve ilim Yayma Cemiyeti tarafından düzenlenen İlim Yayma Ödülleri, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın teşrifleri ile Dolmabahçe Sarayı'nda gerçekleştirildi. 20 Mayıs 2021 tarihinde başlayan ve 31 Temmuz 2021 tarihinde sona eren İlim Yayma Ödülleri 2021 yılı başvuru sürecinde, toplam bin 111 başvuru alındı. Ödüller kapsamında ERÜ Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Soylak, Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri dalında kimya alanındaki çalışma ve araştırmalarıyla ödüle layık görüldü. Soylak ödülünü AK Parti Genel Başkanvekili Binali Yıldırım’dan aldı. ERÜ Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış, ödül töreni hakkında yaptığı açıklamada törenin düzenlenmesinde emeği geçenlere teşekkür etti.

Rektör Çalış, “Üniversitemizin sekizinci sırada yeniden Araştırma Üniversitesi olmasında Akademisyenlerimizin, idari personelimizin ve öğrencilerimizin katkıları yadsınamaz. İlim Yayma Ödülleri kapsamında Mühendislik, Doğa ve Sağlık Bilimleri dalında ödüle layık görülen Fen Fakültesi Kimya Bölümü Öğretim Üyemiz Prof. Dr. Mustafa Soylak’ı tebrik ederiz” dedi.

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