Market sahibini bıçaklayan sanığa indirimle 10 yıl hapis



Samed Aydın SUN/ KAYSERİ, (DHA)- KAYSERİ´de, aldığı kavunun ücretini ödemeyince kendisini uyaran market sahibi Ramazan K.´yi bıçakla yaralayan tutuklu Osman D., 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan iyi hal indirimi de uygulanarak, 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

Olay, 11 Temmuz´da, Yahyalı ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, market sahibi Ramazan K. ile müşteri Osman D. arasında, kavun ücretinin ödenmemesi nedeniyle tartışma çıktı. Osman D., kendisini uyaran Ramazan K.´yi vücudunun 2 yerinden bıçakladı. Yaralanan Ramazan K.´nin durumu bildirdiği babasının şikayeti üzerine Osman D., jandarma tarafından gözaltına alındı. Sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Osman D. hakkında, 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan dava açıldı. Ramazan K. ise 20 gün süren tedavisinin ardından hastaneden taburcu edildi.

Kayseri 5´inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın karar duruşmasına, tutuklu sanık Osman D., cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Şikayetçi Ramazan K. ile avukatı Adnan Danış ise mahkeme salonunda hazır bulundu. Önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirten sanık Osman D., son sözünde, "Pişmanım. Adaletinize sığınıyorum" dedi.

Ramazan K. de şikayetçi olduğunu belirterek, sanığın cezalandırılmasını istedi.

Mahkeme heyeti, Osman D.´yi 'kasten öldürmeye teşebbüs' suçundan önce ömür boyu hapse çarptırdı ardından eylemin teşebbüs aşamasında kalması ile sanığın duruşmalardaki iyi hali nedeniyle ceza 10 yıla düşürüldü ve tutukluluk halinin devamına hükmedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Kayseri Samed Aydın SUN

2021-12-20 15:34:03



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