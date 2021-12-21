Erciyes'te kar kalınlığı 50 santimi buldu

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Erciyes Dağı'nda etkisini gösteren yağış ile kar kalınlığı 50 santimetreyi buldu.

Türkiye'nin önemli kayak merkezlerinden biri olan Erciyes Dağı'nda kar yağışı etkili oluyor. Yağan kar ile kar kalınlığı 50 santimetreyi bulurken, yetkililerde kar ezme araçları ile pistleri hazır hale getirmek için yoğun çalışma yürütüyor.

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